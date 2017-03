House - Willkommen In Der Hölle

Unter dem Originaltitel Huset wurde der Film House - Willkommen In Der Hölle in Norwegen produziert. Im Ödland bei bedrohlicher Kulisse kann Regisseur Reinert Kiil die Zeit um 1942 gut einfangen. Neben der fiktiven Handlung wäre eine realistische Geschichte aus dem zweiten Weltkrieg gar möglich. Der Horror Thriller, der gerade einmal um die 100.000 Euro verschlungen hat, kann durchaus überzeugen. Das Reinert Kiil ein Händchen für sperrige Streifen hat, beweisen die Deads Snow Filme. Mit einem kleinen Zuschlag von Paranormal Activity und Co kann man schon von einem Gruseleffekt sprechen. Relativ gewaltfrei bleibt dem Thriller die FSK 18 erspart, und man kann bereits ab 16 Jahren zugreifen. Völlig aus dem Häuschen den Daumern hoch zu reißen, wäre jedoch übertrieben, ein gutes Mittelmaß kann man House - Willkommen In Der Hölle aber mit ruhigen Gewissen bescheinigen. Unterhaltung für einen Abend bringt die Handlung mit, für mehrfaches Konsumieren reicht es leider nicht. Der Kampf gegen den unsichtbaren Feind kann somit ab sofort in Eurem Wohnzimmer beginnen.