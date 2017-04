I´LL BE DAMNED aus Dänemark sind eine Waffe mit scharfer Klinge, eine Band, die die Grundwerte des Rock’n’Rolls kompromisslos lebt und schlagkräftig zum Ausdruck bringt. Sie sind ein Haufen leidenschaftlicher Maniacs mit einer Vorliebe für Hard Rock, Heavy Metal, Groove und Blues Rock, die ihr Herz gerecht zwischen den überlebensgroßen Melodien von Volbeat, dem fiebrigen Groove von Clutch, dem dumpfen Hämmern von Kvelertak und der Chuzpe der Barthelden von ZZ Top aufteilen.

Allein die Bühnenpräsenz, das Charisma und die bodenlose Energie des Sängers Stig Gamborg kann man nur mit offenem Mund zu bewundern.

Ab heute ist die vor Groove und Power strotzende zweite Single Fever erhältlich, hier könnt Ihr den Song in Form eines Videos bestaunen:

Das Video zur ersten Single Believe It könnt Ihr hier noch mal anschauen:

Jetzt erheben sich I´LL BE DAMNED vom Tresen ihrer geliebten Rock-Bar Escobar in Dänemarks zweitgrößter Stadt Aarhus, um dem dänischen Rock’n’Roll als nächste Band ordentlich Schub zu verpassen. Mit der unfiltrierten Durchschlagskraft ihres Erstlings I’ll Be Damned im Gefolge und einer mörderischen Lust, jede Bühne in Grund und Boden zu trümmern, die sie zu fassen kriegen, fällt das finale Urteil über diese Band so unmissverständlich aus wie das Angebot eines leichten Mädchens in einer dunklen Gasse. Also scheißt doch einfach mal auf diese irre Welt und seid einfach glücklich, wie es in einem ihrer Songs heißt. Gut möglich, dass es das weiseste ist, das Ihr heute zu hören bekommen werdet.

I´ll Be Damned erscheint am 19.05.2017 über Drakkar / Soulfood, streicht Euch das Datum schon mal im Kalender an!

I´LL BE DAMNED Tourdates:

13.05.2017 Neu-Wulmstorf / Metal Bash

15.07.2017 21079 Hamburg / Apes Enraged Festival

26.08.2017 Wörrstadt / Neuborn Open Air

Supporting Dizzy Mizz Lizzy:

08.06.2017 Oberhausen / Kulturtempel

09.06.2017 Hamburg / Knust

10.06.2017 Berlin / Frannz Club

I´ll BE DAMNED online:

https://www.facebook.com/illbedamnedrock/

www.illbedamned.dk/

Quelle: Anger Management & Promotion

Kommentare

Kommentare