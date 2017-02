Die New Yorker Death Metal-Giganten IMMOLATION befinden sich momentan auf großer Nordamerika-Tour um Euch ihr kommendes neues Album »Atonement« zu präsentieren! Dieses wird nächste Woche am 24. Februar über Nuclear Blast Records erscheinen. Heute veröffentlicht die Band bereits das Lyric-Video zum brandneuen Song ‚Fostering The Divide‘, das ihr Euch hier anschauen könnt: https://www.youtube. com/watch?v=dJDMVRMYgfI& feature=youtu.be

»Atonement« wurde in den Millbrook Sound Studios in Millbrook, NY aufgenommen, zusammen mit Stammproduzenten Paul Orofino, und von Zack Ohren (ALL SHALL PERISH, DECREPIT BIRTH, SUFFOCATION) gemixt und gemastert. Für das Coverartwork war der gefeierte Künstler Pär Olofsson zuständig, der bereits für IMMORTAL, THE FACELESS, EXODUS oder ABYSMAL DAWN den Pinsel geschwungen hatte und zusätzliches Artwork der Scheibe stammt von Zbigniew Bielak (GHOST, ENSLAVED, PARADISE LOST, WATAIN).

Bestellt die physische Variante von »Atonement« oder die verschiedenen Fanpakete in unserem Nuclear Blast Shop: http://nblast.de/ ImmolationAtonement

‚Destructive Currents‘ und ‚Fostering The Divide‘ sind jetzt bereits als Download verfügbar, wenn Ihr »Atonement« auf Amazon oder iTunes digital vorbestellt:

http://nblast.de/ ImmolationDownloads

Ihr habt die Trailer zu »Atonement« verpasst? Dann könnt Ihr das hier nachholen:

#1: https://www.youtube.com/watch? v=PBeDo0BVLjc&feature=youtu.be

#2: http://www.youtube.com/watch? v=KKIPzYB4wl4&feature=youtu.be

#3: http://www.youtube.com/watch? v=8bUDBC-CUyo&feature=youtu.be

#4: https://www.youtube.com/watch? v=599RQ2W48-o&feature=youtu.be

#5: https://www.youtube.com/watch? v=RPLZl3lOz3w&feature=youtu.be

#6: https://www.youtube.com/watch? v=NQhrbOnym0Q&feature=youtu.be

‚Destructive Currents‘ 360º video: https://www.youtube.com/watch? v=lOUh2ctYZFE&feature=youtu.be

Tracklist für »Atonement«:

01. The Distorting Light

02. When The Jackals Come

03. Fostering The Divide

04. Rise The Heretics

05. Thrown To The Fire

06. Destructive Currents

07. Lower

08. Atonement

09. Above All

10. The Power Of Gods

11. Epiphany

Bonustrack (nur auf CD):

12. Immolation (Neuauflage)

Der Name IMMOLATION wird in der extremen Musikszene schon lange groß geschrieben, denn die Band liefert seit 28 Jahren kontinuierlich einzigartigen, kreativen und düsteren Death Metal. 2017 markiert das 29. Jahr der Bandgeschichte und im Februar wird »Atonement« beweisen, dass es sich hierbei um eine Formation handelt, die nicht zurück blickt und weiterhin an ihre Grenzen geht. Denn bis heute sind die Death Metal-Meister die Zukunft eines Genres, das sie einst in den Grundmauern mit definierten.

IMMOLATION Live:

2017 »Return To Roots« Second Leg Tour Dates

MAX & IGGOR CAVALERA, IMMOLATION, FULL OF HELL

17.02. USA Atlanta, GA – Masquerade

18.02. USA Columbus, OH – Alrosa Villa

19.02. USA Baltimore, MD – Baltimore Soundstage

20.02. USA Boston, MA – Brighton Music Hall

21.02. USA New York, NY – Gramercy Theatre

22.02. USA Rochester, NY – Montage Music Hall

23.02. USA Chicago, IL – Portage Theater

25.02. USA Denver, CO – The Summit Music Hall

27.02. USA Billings, MT – Pub Station

01.03. USA Seattle, WA – Studio Seven

02.03. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

03.03. USA San Francisco, CA – Slim’s

04.03. USA Santa Ana, CA – Observatory

15./16.04. UK Bristol – Deathfest

22.04. USA Philadelphia, PA – Decibel Metal & Beer Fest

IMMOLATION sind:

Ross Dolan – Bass/Gesang

Robert Vigna – Gitarre

Steve Shalaty – Schlagzeug

Alex Bouks – Gitarre

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare