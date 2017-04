Bevor die Impericon Festivals 2017 morgen in Wien offiziell ihren Kick Off feiern, freuen wir uns, zu verkünden, dass sowohl dieser Stopp als auch das Festival in Leipzig offiziell ausverkauft sind. Mit 11.000 Konzertbesuchern wird das Festival in der Messe Halle Eins damit zu einem der größten Indoor-Festivals Deutschlands.

Als das erste Impericon Festival 2011 im Leipziger Werk 2 stattfand, damals noch mit Bands wie Maroon, We Came As Romans und Adept, hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass man sechs Jahre später mit 11.000 Musikfans in die Leipziger Messe Halle Eins ziehen würde, am wenigsten Geschäftsführer Martin Böttcher und Eventmanager Christian Pappenberg.

Für die siebte Ausgabe kehren auch einige Bands von der Festival-Premiere wieder zurück ins Leipziger Line-Up: Caliban, Asking Alexandria und Miss May I nämlich, die das abwechslungsreiche Line-Up aus bewährten Core-Bands (Parkway Drive, Caliban) und Punk-Acts wie Anti–Flag und Swiss und Die Andern komplett machen.

Neben Wien und Leipzig findet das Festival in diesem Jahr in vier weiteren Städten statt. Und auch für diese Termine gibt es nur noch Resttickets.

14.04.2017 Wien: Arena

15.04.2017 Leipzig: Halle Eins, Leipziger Messe

17.04.2017 Manchester: Academy

21.04.2017 Zürich: Xtra

22.04.2017 Oberhausen: Turbinenhalle

30.04.2017 München : Zenith

