IMPURE WILHELMINA veröffentlichen den ersten Song vom neuen Album ‚Radiation‚,welches am 07.07.2017 über Season Of Mist über den Globus gejagt wird.

Den Song „Great Falls beyond Death“ findet ihr direkt hier: Rock Hard (DE)

1. Great Falls beyond Death (4:49)

2. Sacred Fire (5:22)

3. Child (5:28)

4. Torn (4:51)

5. We Need a New Sun (6:46)

6. Meaningless Memories (6:00)

7. Bones and Heart (4:37)

8. By Ravens and Flies (6:18)

9. Murderers (5:43)

10. Race with You (6:35)

Line-up

Michael Schindl: guitar, vocals

Diogo Almeida: guitar

Sebastien Dutruel: bass

Mario Togni: drums

www.impurenet.com

www.facebook.com/impurewilhelmina

Recording: Serge Morattel, REC Studio

Mix & mastering: Raphaël Bovey, MyRoom Studio

Style: Dark music

Quelle: www.season-of-mist.com

