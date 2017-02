Interview mit Blue Sky Theory beim Insane Band Battle in Schwerin

Interview mit Blue Sky Theory beim Insane Band Battle in Schwerin

„Blue Sky Theory stellen sich Time For Metal!“

Artist: Blue Sky Theory

Herkunft: Bremen, Deutschland

Genre: Modern Metal

Label: Eigenproduktion

Link: https://www.facebook.com/BlueSkyTheory

Bandmitglieder:

Gesang – Patrick Timmermann

Gitarre und Backgroundgesang – Daniel E. Pajak

Gitarre und Backgroundgesang – Ben Schön

Bassgitarre – Eike Behrens

Schlagzeug – Fabian Korbjun

Im Zuge des Insane Band Battle in Schwerin hatte ich die Möglichkeit mit den Jungs von Blue Sky Theory ein Interview zu führen. Alle fünf Bandmitglieder nahmen sich die Zeit vor dem Auftritt, um auf Fragen zu antworten. So saßen wir dann im Foyer ihres Hotels und es wurde eine vergnügliche Dreiviertel Stunde. Meine mir schon ausgedachten Fragen konnte ich nur vereinzelt platzieren, da die Band munter drauflos erzählte und viele Fragen dadurch beantwortete. Ich versuche das mal etwas zu strukturieren, um einen Eindruck dieser sympathischen jungen Band zu vermitteln.

Time for Metal / Kay Ledderer

Nach einer kurzen Vorstellung unsererseits kam die Frage auf, was im normalen Leben neben der Musik gemacht wird, da derzeit von der Musik noch nicht gelebt werden kann. Durch eine Zwischenfrage meinerseits konnte dieses aber nicht wirklich beantwortet werden, aber so kamen wir dann auf die Entstehungsgeschichte der Band.

Blue Sky Theory / Daniel

Fabian und ich hatten bereits zusammen bei der MetalCore-Band My Sweet Revenge gespielt. Ich lernte Ben, der auf der Suche nach Musikern für Blue Sky Theory war, durch den damaligen Sänger kennen. Er überzeugte mich durch seine guten Songschreiber-Qualitäten.

Eike war da schon festes Bandmitglied. Patrick wurde bei dem Festival Holtebüttel Rockt entdeckt. Wir haben ihn live mit seiner damaligen Band gesehen. Patrick ersetzte später bei uns den Frontmann. Hintergrund für den Wechsel war, dass die musikalische Richtung, in die Blue Sky Theory driftete, einfach nicht mehr passte und Patrick konnte die breite Range von Bens Songs besser umsetzen. Ben spielt übrigens noch mit unserem damaligen Frontmann zusammen bei Jamey Rotten Corpse And The Rising Dead, für die ich auch das 3D-Musikvideo gedreht habe.

https://www.youtube.com/watch?v=ak-hr5cesuk

Time For Metal / Kay Ledderer

Frage an Patrick, seit wann er denn offiziell zur Band gehört.

Blue Sky Theory / Patrick und Daniel.

Patrick: Das Projekt meiner damaligen Band hat mich einfach nicht mehr ausgefüllt und ich hatte mich auch zwischendurch schon nach anderen Bands umgeschaut. Meine Ex-Freundin drängte mich glücklicherweise dazu, noch ein Konzert mit dieser Band zu spielen, weil sie sagte, man wisse nie, wer im Publikum stünde. Also spielte ich das besagte Festival Holtebüttel Rockt und da stand zufällig Blue Sky Theory im Publikum.

Daniel: Wir fanden Patrick war genau das, wonach Blue Sky Theory suchte. Nach einer Bandprobe wurde dann beim Stammgriechen nach mehreren Ouzo der Entschluss gefasst,Patrick zu kontaktieren. Ben nahm das dann gegen ein Uhr nachts über Facebook in die Hand. Wir hatten Patrick aus dem Schlaf gerissen. Die Antwort lies nicht lange auf sich warten.

Patrick: Ich war wahnsinnig geschmeichelt und als die Jungs mir paar Songs geschickt hatten, war ich sofort Feuer und Flamme.

Time For Metal / Kay

Daniel, du machst dann nebenbei noch bei Feuerengel-Aushilfsbassist? (Anmerkung: Dadurch bin ich auf die Band aufmerksam gemacht worden.)

Blue Sky Theory / Daniel

Ich helfe ab und an bei Feuerengel aus. In der Regel, wenn einer der Gitarristen nicht kann. Habe aber auch schon die Bass-Position besetzt.

Time For Metal / Kay

Habt ihr einen „Band-Leader“?

Blue Sky Theory / Daniel

Nein, das ist bei uns alles aufgeteilt. Ben schreibt zum größten Teil die Songs. Fabian kümmert sich um die Technik. Patrick macht den Merch und sieht gut aus. Eike kümmert sich um die Buchhaltung und ich mache die Organisation und das Booking.

Time For Metal / Kay

Habt ihr musikalische Vorbilder?

Blue Sky Theory / Ben, Daniel und Patrick.

Ben: Ich denke ich bin schon einwenig von Alter Bridge und Mark Tremonti beeinflusst.

Daniel: Ich habe damals angefangen Gitarre zu spielen, weil ich die Metallica-Songs spielen können wollte. Musikalische Vorbilder habe ich jetzt jedoch nicht.

Patrick: Ich habe ja zuerst nur Gitarre gespielt und AC/DC waren meine Götter. In Wien habe ich ein Konzert von ihnen gesehen und Angus Young hat mir eine Unterschrift auf den Oberarm gegeben. Die hab ich mir dann tätowieren lassen:

Noch eine Anekdote. Mein Vater hat zu mir immer gesagt: Junge, du musst singen. Gitarristen gibt’s genug, aber gute Sänger und Gitarristen sind selten. Meine Lehrerein sagte mir in der dritten Klasse noch, nachdem ich Oh Du Fröhliche gesungen hatte, das ist nix. Lass es bleiben. Im letzten Jahr liefen dann auf Bremen Vier zwei Songs von uns hintereinander weg und ich sagte mir: Alles richtig gemacht, meine Lehrerein hatte Unrecht. Wenn ich ein gesangliches Vorbild nennen sollte, dann der Sänger von Avenged Sevenfold oder Linkin Park.

Time For Metal / Kay

Derzeit habt ihr ja noch keine Plattenfirma. Ist da was in Aussicht?

Blue Sky Theory / Eike

Wir sehen uns erstmal um und wollen viel spielen, dadurch bekannter werden und unser Repertoire erweitern. Dann schauen wir uns mal nach einer geeigneten Plattenfirma um. Man weiß ja nie, wer im Publikum steht. (Eike zwinkert)

Time For Metal / Kay

Welche Pläne habt ihr für dieses Jahr?

Blue Sky Theory / Fabian

Erstmal ein zweites Video drehen und viele Shows spielen. Parallel haben wir bereits viel neues Material und im Herbst wollen wir mit den Aufnahmen zum neuen Album beginnen. Dazu gehen wir wahrscheinlich wieder in den Kohlekeller nach Seeheim-Jungenheim

Time For Metal / Kay

Ist es egal, wo ihr auftretet? Ich hätte da ein paar Locations als Vorschlag. Albatross in Bordesholm, Ascheberg Rockt oder Kieler Woche. Wo geht’s als nächstes hin?

Blue Sky Theory / Patrick, Ben und Daniel

Da steht demnächst das Emergenza in Bremen http://www.emergenza.net/DE/de-de/gig/739/17040/10-02-2017.aspx an.

In Hamburg die New-Koma Show im Fundbureau Stresemannstraße, https://www.facebook.com/events/406350449710644/

sowie im Bremer Meisenfrei zusammen mit Mother Of Exile (https://www.facebook.com/events/611006522423717/).

Ansonsten plant unsere neue Booking Agentur noch weitere Events. Einfach auf unserer Seite mal nachsehen: https://www.facebook.com/BlueSkyTheory

Daniel: Noch ’ne kleine Geschichte: Wir hatten uns zu einem Bandcontest beim Fischerhuder Weihnachtsmarkt angemeldet. Eigentlich mehr als Scherz und wir hatten im Vorfeld eine Auswahl unserer Songs geschickt. Am Samstag war dann der Wettbewerb, zu dem wir erstaunlicherweise eingeladen wurden. Wir standen dann neben einigen anderen Bands, die aber mehr Popsongs spielten und besser auf einen Weihnachtsmarkt passten, auf der Bühne. Der Gewinner durfte dann am Sonntag drei Auftritte à eine Stunde absolvieren und den Weihnachtsmarkt eröffnen. Es kam wie es kommen sollte, die Jury hat uns als Sieger gesehen und das Publikum auch. Somit hatten wir die Ehre, am Sonntag bereits morgens um elf mit unserem Set aufzutreten. Es war recht professionell aufgezogen, cooler Backstage-Bereich, Essen und Trinken frei und die höchste Gage, die wir je bekommen haben. Wir haben dann noch einen Weihnachtssong performt und wollten unsere seichteren Stücke spielen. Das reichte aber nicht für eine Stunde Spielzeit und somit kamen auch einige Kracher mit auf die Setlist.

Morgens saßen dann auf Bierzeltgarnituren die älteren Semester und wurden von uns beschallt. Das Publikum war zum Teil schwer beeindruckt und hat uns gefeiert, für einige war Metal am frühen Sonntagmorgen doch eine Schippe zuviel. Somit konnten wir nach 30 Minuten Feierabend machen und wurden, für eine Metalband standesgemäß, vom Weihnachtsmarkt geschmissen.

Es muss aber auch vielen gefallen haben, denn so viele CDs haben wir noch nie verkauft. Die Leute wollten Autogramme und ein kleiner Junge brach in Tränen aus als wir nicht noch mal auftreten durften. Wir hatten dafür den Rest des Sonntages frei.

Time For Metal / Kay

Letzte Frage, wie seid ihr auf den Namen Blue Sky Theory gekommen?

Blue Sky Theory / Ben

Unser erster Schlagzeuger hat das irgendwo in Amerika aufgeschnappt als er dort war. Das war der beste Vorschlag und so heißen wir nun.

Time For Metal / Kay und Norbert

Vielen Dank für dieses tolle Interview und viel Erfolg auf eurem Weg!

Kommentare

Kommentare