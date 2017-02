IRATE ARCHITECT wurde im Sommer 2014 von Jens Ballaschke (guitar) und Phillipp Pfeiffer (drums) gegründet.

Die Band wurde anschließend durch Christoph Madarasz (vocals) und mehrere Session Bassisten komplettiert und begann 2015 Live aufzutreten.

Im gleichen Jahr wurde zudem die erste EP „Born Blood Portrait“ aufgenommen und von Third Alliance Records veröffentlicht.

2008 bekam IRATE ARCHITECT das Angebot mit War Anthem Records zusammen zu arbeiten und das erste komplette Album „Visitors“ zu veröffentlichen. Darauf folgten einige Touren (u.a. mit Gorezone, Poostew) und Festival Gigs (u.a. Deathfeast Open Air, Party San Open Air), um das „Visitors„-Album zu promoten, auch ein fester Bassist fand sich mit Kai Schweers.

Bedingt durch eine schwere Krankheit des Ex-Drummers Phillip musste die Band eine mehrjährige Zwangspause einlegen.

Im Jahr 2014 bekamen IRATE ARCHITECT das Angebot von Haunted Hotel Records NY, neue, zuvor aufgenommene Songs herauszubringen, was dann als Split-Album mit der Powerviolence-Legende Yacopsae realisiert und 2016 veröffentlicht wurde.

Nach einem Line-Up Wechsel an den Drums arbeitete die Band mit dem neuen Bandmitglied Zlatko Milosevic an der brandneuen Single „Circle Of Exile“ und produzierte mit GRiM (www.facebook.com/ GeilosaurusRex) ein Musik Video zum Song ‚Circle Of Exile‘, welches schließlich im Oktober 2016 offiziell veröffentlicht wurde.

IRATE ARCHITECT erhebt die Stimme weit lauter, als die ständige Tragikkomödie des Erdentheaters und beginnt zu erzählen…

IRATE ARCHITECT – Line-Up:

Jens Ballaschke (guitar)

Christoph Madarasz (vocals)

Kai Schweers (bass)

Zlatko Milosevic (drums)

Quelle: www.metalmessage.de

