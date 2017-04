„The Moveable Feast – European-Tour 2013 – 2015“

Diese 4 CD-Collection wurde live auf der vielgelobten „The Moveable Feast Tour“ aufgenommen und enthält die kompletten Shows in Karlsruhe und Würzburg. Die 4 CDs erscheinen mit 20 seitigen Hardcover Photo-Booklet mit persönlichen Anmerkungen von Fish. Mit dem Artwork von Mark Wilkinson und dem Audio-Mastering von Calum Malcom präsentiert sich eine perfekte Sammlung von Songs der Tour, inklusive einer kompletten Performance von High Wood, aus dem Album „The Feast of Consequences“. Neben weiterem Material aus seinem umfangreichen Solo-Repertoire wie „Manchmal“, „Mr 1470“, „Big Wedge“ sowie aus seiner Zeit bei Marillion wie „Script for a Jesters Tear“, „He Knows You Know“, „Freaks“ und viele mehr. Die erste Show wurde von Foss Paterson, die zweite von John Beck am Keyboard gespielt. Das perfekte Souvenir für von der „A Moveable Feast“ Tour, die Fish durch 15 Länder in ganz Europa führte.



„Farewell to Childhood – Live in Europe 2015 – 2016“

Mit der Veröffentlichung von „Misplaced Childhood“ begann der internationale Durchbruch der Band Marillion. 1985 kam das bedeutendste und kommerziell erfolgreichste Album, inklusive der beiden Hit-Singles „Kayleigh“ und „Lavender“ auf den Markt. Zum 30-jährigen Jubiläum spielte Fish das komplette Album ein letztes Mal live, was bei allen Ex-Marillion-, Noch-Marillion- und natürlich bei den alten und neuen Fish-Fans absolutes Entzücken auslöste!

Nun erscheint das Live-Album zur einmaligen Tour als aufwendiges CD-Set mit Bonus-DVD und Photobooklet. Auf der Doppel-CD ist das komplette Konzert aus Warschau enthalten (gemixt und gemastered von Calum Malcolm).

„Field of Crows“ The Remaststers

Bereits im letzten Jahr veröffentlichte Fish mit „Raingods with Zippo“, „Sunsets Of Empire“ und „Fellini Days“ die ersten drei Alben seiner „The Remasters“-Reihe. Nun erscheint endlich auch das langerwartete vierte Album „Field of Crows“. Das Album wird wieder als 3-CD-Set in gebundener Hardcover-Ausgabe erscheinen und enthält ein 48-seitiges Booklet, randvoll mit Original-Bildmaterial, Illustrationen und Fotos sowie Hintergrund-Informationen zu der Story hinter den Lyrics, den Kompositions- und Aufnahme-Sessions, den darauffolgenden Touren sowie den Band-Besetzungen. Wie die Vorgänger wurde auch „Field of Crows“ von Calum Malcolm neu gemastered.

