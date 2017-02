Kingstar präsentiert

VAINSTREAM ROCKFEST

Dropkick Murphys • A Day To Remember • Architects • Of Mice & Men • Callejon • Against Me! • 187 Strassenbande • Feine Sahne Fischfilet • Comeback Kid • Rogers • Tim Vantol • While She Sleeps • Northlane • The Black Dahlia Murder • Chelsea Grin • The Devil Wears Prada • Obey The Brave • First Blood • und viele mehr

01. Juli 2017, Münster – Am Hawerkamp

Einlass: 09:00 Uhr • Beginn: 10:00 Uhr

www.vainstream.com

Tickets & ÖPNV

• Originaltickets zum »Frühbucher-Rabatt« (inkl. Gratis Vainstream-Sticker) 55,90 Euro (inkl. ÖPNV-Zuschlag, VVK-Gebühren, zzgl. Versand)

www.vainstream.com/tickets

• Ticket & Shirt Bundle 65,90 Euro (inkl. ÖPNV-Zuschlag, VVK-Gebühren, zzgl. Versand)

www.vainstream.com/tickets

Reguläre Tickets sind an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen sowie www.eventim.de erhältlich.

Kostenlos zum Festival und zurück

Bei allen im Vorverkauf erworbenen Tickets ist die Berechtigung der kostenlosen Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (Bus/Bahn) im Gesamtnetz Münsterland (VGM) am gesamten Veranstaltungstag (inkl. bis 03:00 Uhr am Folgetag) enthalten.

