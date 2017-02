Knight Area: Neues Album Heaven And Beyond erscheint am 10.02.17

Im Jahr 2004 gegründet, starteten KNIGHT AREA vielmehr als ein Projekt, das so erfolgreich war, dass eine Live-Band her musste. Gerben Klazinga, der kreative Kopf und Gründer der Band, schuf in dem Jahr mit dem Debütalbum „The Sun Also Rises“ ein echtes Erfolgswerk, woraufhin die Gründung der Band unumgänglich wurde. Die frisch zusammengetrommelte Combo aus den Niederlanden tourte daraufhin durch die USA und spielte in zahlreichen namhaften Venues in Europa.

KNIGHT AREA gelten als wichtige Vertreter ihres Genres und sind im Bereich Symphonic-Rock und Neo-Prog-Rock ein gesetzter Name. Melodische Keyboard- und Gitarrenklänge setzen auf eine perfekte Mischung aus Variationen zwischen Balladen sowie klassischen Rock- und Metal-Sounds. Gerben, der innerhalb der Band als Keyboarder und Komponist agiert, wurde in seiner Kindheit stark durch seinen zehn Jahre älteren Bruder geprägt. Sein Bruder Joop hörte Bands wie Camel, Genesis, Saga, King Crimson und Barclay James Harvest, deren Einflüsse im Sound von KNIGHT AREA nicht zu überhören sind.

Das neue Album „Heaven And Beyond“ entstand in den Jahren 2015 und 2016 und wurde im BOEM Studio in den Niederlanden aufgenommen – produziert von Knight Area, gemixt von Joop van den Broek (After Forever, Epica, Star One) und gemastert von Peter Brussee. „Heaven And Beyond“ präsentiert sich sowohl klassisch als auch modern und findet eine gute Balance zwischen dem Vorgänger „Hyperdrive“ und dem Sound der älteren Alben. Symphonic-Rock sowie Neo-Prog-Rock Fans werden definitiv auf ihre Kosten kommen.

Stream zu dem Song „Memories“ aus dem neuen Album:

https://www.youtube.com/watch?v=bw6bRYPEIi4&feature=youtu.be

Knight Area – Heaven And Beyond (Butler Records/H’art) – VÖ: 10.02.2017

Quelle: www.metalmessage.de

