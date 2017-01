“Knorkator Tour – Oktober 2016 bis April 2017 (Vorbericht)!“

Eventname: Knorkator Tour – Oktober 2016 bis April 2017

Headliner: Knorkator

Ort: Deutschland, Schweiz und Österrech (alle Stationen siehe Flyer)

Datum: 20.10.2016 bis 01.04.2017

Kosten: ab 27,1o € im VVK

Genre: Rock, Metalk, Fun Metal

Link: http://www.knorkator.de/



Deutschlands meiste Band der Welt Knorkator wird ihr gerade frisch veröffentlichtes Album Ich Bin Der Boss (hier geht es zum Review!) direkt aus dem Studio auf die deutschsprachigen Bühnen bringen. Neben Konzerten in Deutschland werden die fünf Musiker Österreich und die Schweiz unsicher machen. Die Tour zieht sich von Mitte Oktober 2016 bis Anfang April 2017 und spielt sich größtenteils in der Bundesrepublik ab. Alle Millionen-Städte – also München, Berlin, Hamburg und Köln – werden angereist, mit auf dem Programm in Norddeutschland sind aber auch z.B. Bremen und Hannover. Die aufstrebende Metropole Leipzig darf sich ebenfalls auf Knorkator freuen. Das Ruhrgebiet hat als einzige Region lediglich eine Randstation mit Wuppertal abbekommen. Alle Termine findet ihr weiter oben auf dem Flyer.

Mit dem starken Album Ich Bin Der Boss dürfen sich alle Fans einmal mehr auf die Formation um Schreihals Stumpen freuen. Wer hat schon einmal eine schlechte Show der Berliner miterlebt? Keiner? Wir auch nicht und durften schon des öfteren über die Männer berichten. Zwischen 27,10 € und 33,00 € können Karten im Vorverkauf erworben werden – je nach Location und Standort. Wer Klassiker wie Du Nicht, Wir Werden oder Alter Mann nicht missen möchte, sollte sein Heimatkonzert dick im Kalender eintragen. Gleiches gilt für alle, die nach den neuen Hits Ich Bin Der Boss, Setz Dich Hin und Sie Kommen lechzen.

