Kobra And The Lotus: Geben Details zum neuen Werk „Prevail I“ bekannt

Kobra Paige startet erneut durch und schickt mit ihren Männern am 12.05.2017 ihr neues Album „Prevail I“ über Napalm Record auf die Reise. Die kanadischen Hard Rocker mit einem guten Schlag Heavy Metal im Blut haben bereits hier für euch die Tracklist vom neuen Kobra And The Lotus Output.

“Prevail I” Track Listing:

Gotham TriggerPulse You Don’t Know Specimen X (Mortal Chamber) Light Me Up Manifest Destiny Victim Check The Phyrg Hell On Earth Prevail

In die neue Single “Gotham” könnt ihr direkt HIER herein hören.

KOBRA AND THE LOTUS sind:

Kobra Paige (vocals)

Jasio Kulakowski (guitars)

Brad Kennedy (bass)

Marcus Lee (drums)

Quelle: www.napalmrecords.com

