Die deutschen Thrash-Titanen KREATOR starten heute ihre Europa-Headliner-Tour zum brandneuen Album »Gods Of Violence« im französischen Metz. Die Band hat dabei ihre Labelkollegen SEPULTURA und SO ILWORK im Gepäck. Alle Tourdaten seht finden sich weiter unten. Fotos vom heutigen Aufbau der Stage hängen diese Email an.

Die Band hat außerdem das offizielle Musikvideo zum brandneuen Track ‚Fallen Brother‘ ​online gestellt. Der Schweizer Singer/Songwriter Dagobert hat einen Gastauftritt in dem Song, in dem die Band verstorbenen Musik-Ikonen wie u.a. Lemmy, Peter Steele, Prince, David Bowie, Michael Trengert, Bon Scott Tribute zollt. Seht den Clip hier: https://youtu.be/ 1l6gsOrVL2c

»Gods Of Violence« ist ab sofort erhältlich – seht alle Konfigurationen oben abgebildet. Bestellt werden kann über diesen Link: http://nblast.de/ KreatorGodsViolenceNB

Das Album erhielt euphorische Kritiken, gewann drei Soundchecks in Folge (Metal Hammer, Rock Hard, Legacy) und bekam ganze 29(!) Titelstories in ganz Europa gewidmet. Timo Isoaho, renommierter Journalist des finnischen SOUNDI Magazins über »Gods Of Violence«: „Das Thrash Album 2017 steht bereits fest!“. Seht die Übersicht oben.

Des Weiteren wird es um den Veröffentlichungstag von »Gods Of Violence« einige Release Parties in verschiedenen deutschen Städten geben:

Germany

04.02.17 Kassel Kleine Weinkirche

04.02.17 Mannheim Super Schwarze Mannheim

11.02.17 Landshut Rocketclub

20.02.17 Hannover SubKultur

Norway

27.01. Trondheim Good Omes

Pünktlich zum Start der Veröffentlichung veröffentlicht die Band außerdem das offizielle Musikvideo für ihre dritte Single, ‚Totalitarian Terror‘: https://youtu.be/ nb7kmUfMazc

Außerdem könnt ihr Euch hier die beiden Track-by-Track Videos anschauen, in denen Mille Petrozza die Songs des neuen Albums kommentiert:

#1: https://youtu.be/ mX3R53WUFhU

#2: https://youtu.be/j47jXdnPRos

Das Cover wurde vom renommierten Künstler Jan Meininghaus erstellt, der bereits für das Artwork der Limited Edition ihres letzten Albums »Phantom Antichrist« (2012), verantwortlich zeichnete und in der Vergangenheit für Größen wie BOLT THROWER, ACCEPT oder OVERKILL arbeitete.

Das Album enthält 11 Songs und dauert etwa 52 Minuten.

01. Apocalypticon

02. World War Now

03. Satan Is Real

04. Totalitarian Terror

05. Gods Of Violence

06. Army Of Storms

07. Hail To The Hordes

08. Lion With Eagle Wings

09. Fallen Brother

10. Side By Side

11. Death Becomes My Light

»Gods Of Violence« wurde unter der Ägide von Produzent Jens Bogren (OPETH, Amon Amarth, KATATONIA) aufgenommen, der ebenfalls den Mix in den bekannten Fascination Street Studios erledigte. Gemaster wurde das Album von Tony Lindgren, ebenfalls in den Fascination Street Studios.

KREATOR werden Anfang 2017 zudem auf ausgedehnte Europa-Headliner-Tour gehen, unterstützt werden sie dabei von ihren Labelkollegen SEPULTURA & SOILWORK

KREATOR

+ SEPULTURA

+ SOILWORK

+ ABORTED

01.02. F Metz – B.A.M.

02.02. NL Tilburg – 013

03.02. D Munich – Tonhalle

04.02. D Hamburg – Mehr! Theater

06.02. DK Copenhagen – Amager Bio

07.02. N Oslo – Rockefeller

08.02. S Stockholm – Fryshuset

10.02. FIN Helsinki – Black Box

11.02. FIN Tampere – Pakkahuone

12.02. EST Tallinn – Rock Cafe

13.02. LT Vilnius – Siemens Arena

15.02. PL Warsaw – Progresja

16.02. A Vienna – Gasometer

17.02. D Wiesbaden – Schlachthof

18.02. D Berlin – Columbiahalle

19.02. CH Pratteln – Z7

21.02. I Trezzo – Live Club

22.02. F Grenoble – Summum

23.02. E Barcelona – Razzmatazz

24.02. E Madrid – Riviera

25.02. F Toulouse – Bikini

26.02. F Paris – Bataclan

28.02. UK Manchester – Academy

01.03. IRL Dublin – Vicar Street

02.03. UK London – o2 Forum

03.03. B Torhout – De Mast

04.03. D Essen – Grugahalle

07.03. RUS Moscow – Stadium* (NEW VENUE​)

* no ABORTED

17.06. FR Clisson, Hellfest​

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

