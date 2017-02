»Gods Of Violence«, das brandneue Album der deutschen Thrash-Titanen KREATOR, ist auf Platz #1 der deutschen Album Charts eingestiegen!

Sänger, Gitarrist und Hauptsongwriter Mille Petrozza kommentiert: „Wow! Nummer 1 in Deutschland – was für ein großer Tag in der Geschichte KREATORs! Uns fehlen wirklich die Worte! Also möchten wir uns hiermit bei allen Fans herzliche bedanken – Ihr habt dies möglich gemacht! Wir sehen uns auf der »Gods Of Violence«-Tour!“

Die Band hat außerdem das vierte Track By Track Video zum Album veröffentlicht: https://youtu. be/LnAyJY4FC50

KREATOR touren derzeit mit »Gods Of Violence« durch Europa, mit im Gepäck: ihre Labelkollegen von SEPULTURA und SOILWORK. Siehe alle Termine unten.

Die Band hat außerdem das offizielle Musikvideo zum brandneuen Track ‚Fallen Brother‘ ​online gestellt. Der Schweizer Singer/Songwriter Dagobert hat einen Gastauftritt in dem Song, in dem die Band verstorbenen Musik-Ikonen wie u.a. Lemmy, Peter Steele, Prince, David Bowie, Michael Trengert, Bon Scott Tribute zollt. Seht den Clip hier: https://youtu.be/ 1l6gsOrVL2c

»Gods Of Violence« ist ab sofort erhältlich – seht alle Konfigurationen oben abgebildet. Bestellt werden kann über diesen Link: http://nblast.de/ KreatorGodsViolenceNB

Das Album erhielt euphorische Kritiken, gewann drei Soundchecks in Folge (Metal Hammer, Rock Hard, Legacy) und bekam ganze 29(!) Titelstories in ganz Europa gewidmet. Timo Isoaho, renommierter Journalist des finnischen SOUNDI Magazins über »Gods Of Violence«: „Das Thrash Album 2017 steht bereits fest!“. Seht die Übersicht oben.

Des Weiteren wird es um den Veröffentlichungstag von »Gods Of Violence« einige Release Parties in verschiedenen deutschen Städten geben:

Germany

04.02.17 Kassel Kleine Weinkirche

04.02.17 Mannheim Super Schwarze Mannheim

11.02.17 Landshut Rocketclub

20.02.17 Hannover SubKultur

Norway

27.01. Trondheim Good Omes

Pünktlich zum Start der Veröffentlichung veröffentlicht die Band außerdem das offizielle Musikvideo für ihre dritte Single, ‚Totalitarian Terror‘: https://youtu.be/ nb7kmUfMazc

Außerdem könnt ihr Euch hier die beiden Track-by-Track Videos anschauen, in denen Mille Petrozza die Songs des neuen Albums kommentiert:

#1: https://youtu.be/ mX3R53WUFhU

#2: https://youtu.be/j47jXdnPRos

Quelle: www.nuclearblast.de

