Die deutschen Thrash-Titanen KREATOR haben den offiziellen Teaser zum Musikvideo zu ‚Totalitarian Terror‘ veröffentlicht. Sehr das Teil hier: https://www.youtube.com/ watch?v=BXgnB0uqnoQ

Das Video beschließt die angekündigte »Gods Of Violence« Video-Trilogie, über die Bandchef Mille Petrozza in diesem Trailer spricht: https://www.youtube. com/watch?v=R-Ryz9_i6Y0

Des Weiteren wird es um den Veröffentlichungstag von »Gods Of Violence« einige Release Parties in verschiedenen deutschen Städten geben:

Germany

26.01.17 Berlin Sage Club

27.01.17 Nürnberg Rockin‘ Radio – Die Kneipe

27.01.17 Osnabrück Whisky

27.01.17 Oberhausen Helvete

27.01.17 Frankfurt a. M. Speak Easy

27.01.17 Bielefeld Plan B

27.01.17 Leipzig Hellraiser

28.01.17 Schwerin Rock Palast

28.01.17 Bochum Matrix (Rockpalast)

04.02.17 Kassel Kleine Weinkirche

04.02.17 Mannheim Super Schwarze Mannheim

11.02.17 Landshut Rocketclub

20.02.17 Hannover SubKultur

Norway

27.01. Trondheim Good Omes

Mehr zu »Gods Of Violence«:

Album trailer #1: https://youtu.be/ 3kI7FNoH1Bw

Album trailer #2: https://youtu.be/b5z4u5BtKeE

Album trailer #3: https://youtu.be/ TilBtKuGCF0

Album trailer #4: https://youtu.be/F5nXx2U0_ GU

Tour trailer: https://youtu.be/ SzS1czgl3NA

‚Gods Of Violence‘ music video: https://youtu.be/ xeUBJ2Ha-FM oder https:// vimeo.com/191641401 *uncut*

‚Satan Is Real‘ music video: https://youtu.be/ mUv8GxrqXPk

Kauft die ersten beiden Singles, ‚Gods Of Violence‘ und ‚Satan Is Real‘ hier: http://nblast.de/ KreatorDownloads

»Gods Of Violence« wird am 27. January in verschiedenen edlen Formaten über Nuclear Blast Records erscheinen. Das Album ist ab sofort vorbestellbar – seht alle Konfigurationen oben abgebildet. Vorbestellt werden kann über diesen Link: http://nblast.de/ KreatorGodsViolenceNB

Das Cover wurde vom renommierten Künstler Jan Meininghaus erstellt, der bereits für das Artwork der Limited Edition ihres letzten Albums »Phantom Antichrist« (2012), verantwortlich zeichnete und in der Vergangenheit für Größen wie BOLT THROWER, ACCEPT oder OVERKILL arbeitete. Seht das furchteinflößende Cover-Artwork über dieser Meldung.

Das Album wird 11 Songs enthalten und etwa 52 Minuten dauern.

01. Apocalypticon

02. World War Now

03. Satan Is Real

04. Totalitarian Terror

05. Gods Of Violence

06. Army Of Storms

07. Hail To The Hordes

08. Lion With Eagle Wings

09. Fallen Brother

10. Side By Side

11. Death Becomes My Light

»Gods Of Violence« wurde unter der Ägide von Produzent Jens Bogren (OPETH, Amon Amarth, KATATONIA) aufgenommen, der ebenfalls den Mix in den bekannten Fascination Street Studios erledigte. Gemaster wurde das Album von Tony Lindgren, ebenfalls in den Fascination Street Studios.

KREATOR werden Anfang 2017 zudem auf ausgedehnte Europa-Headliner-Tour gehen, unterstützt werden sie dabei von ihren Labelkollegen SEPULTURA & SOILWORK

KREATOR

+ SEPULTURA

+ SOILWORK

+ ABORTED

01.02. F Metz – B.A.M.

02.02. NL Tilburg – 013

03.02. D Munich – Tonhalle

04.02. D Hamburg – Mehr! Theater

06.02. DK Copenhagen – Amager Bio

07.02. N Oslo – Rockefeller

08.02. S Stockholm – Fryshuset

10.02. FIN Helsinki – Black Box

11.02. FIN Tampere – Pakkahuone

12.02. EST Tallinn – Rock Cafe

13.02. LT Vilnius – Siemens Arena

15.02. PL Warsaw – Progresja

16.02. A Vienna – Gasometer

17.02. D Wiesbaden – Schlachthof

18.02. D Berlin – Columbiahalle

19.02. CH Pratteln – Z7

21.02. I Trezzo – Live Club

22.02. F Grenoble – Summum

23.02. E Barcelona – Razzmatazz

24.02. E Madrid – Riviera

25.02. F Toulouse – Bikini

26.02. F Paris – Bataclan

28.02. UK Manchester – Academy

01.03. IRL Dublin – Vicar Street

02.03. UK London – o2 Forum

03.03. B Torhout – De Mast

04.03. D Essen – Grugahalle

07.03. RUS Moscow – Stadium* (NEW VENUE​)

* no ABORTED

——

17.06. FR Clisson, Hellfest​

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

Quelle: www.nuclearblast.de

