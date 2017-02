Drama, Gefühl, Wucht und Melancholie: Kyles Tolone gießen das Lebensgefühl der „Generation Why?“ in dynamische und anspruchsvolle, zugleich aber auch kompakte und mitreißende Rockmusik. Geschult an Vorbildern wie Biffy Clyro, Kings Of Leon, Hundred Reasons oder den frühen Coldplay sind Kyles Tolone episch, ohne Progrock zu sein, hoch emotional, ohne Emo zu sein und straight auf den Punkt, ohne das Publikum zu unterfordern. Mit anderen Worten: Sie sind in der deutschen Rockwelt schon jetzt einzigartig.

Nach zwei EPs („Falling Hard“ / „The Clearing“) empfehlen sich Kyles Tolone mit ihrem Debütalbum

„Of Lovers & Ghosts“ (VÖ 21.04.2017) für all die Momente im Leben, in denen das „unter Menschen einsam“ sein kein tragisches Schicksal, sondern eine frei gewählte Auszeit ist.

Die Musik, eine Mischung aus Melancholie und Motivation, Nachdenklichkeit und Antrieb. „Wir schreiben Songs über das Seelenleben der 20- bis 30jährigen“, sagt Eric, „über den Teil unserer Generation, der sich viele Gedanken über das Dasein macht. Darüber, wie es weitergehen soll oder ob es überhaupt so weitergehen kann.“

Einen ersten Eindruck bietet das brandneue Video zu „World Outside“, hier zu sehen: https://youtu.be/-LjA2HktqJM



Live Dates 2017:

21. April TERRY HOAX / Brilon – Kump

22. April Terry Hoax & Kyles Tolone / B58, Braunschweig

25. April Kyles Tolone / Hannover LUX – Club

26. April TERRY HOAX / Bremen – Meisenfrei Blues Club

27. April Terry Hoax / Sup.: Kyles Tolone / Knust Hamburg

