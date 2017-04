Lang erwartete Neuerscheinung von Don’t Try This

Don’t Try This strotzen vor Energie.

Die Mischung aus elektronischen und klassischen Elementen, einer Vielzahl von Stimmen und Melodien, macht Don’t Try This einzigartig und den Modern Metal unverkennbar.

Ihr lang erwartetes neues Studioalbum steht ab sofort in den Läden der Republik.

Nach der Vertragsunterzeichnung bei Boersma-Records, am Ende des letzten Jahres, kündigte das Modern Metal-Quintett aus Dessau die Neuveröffentlichung ihres Erstlingswerkes Wireless Slaves an.

Hier ist es: das Debütalbum in einer Deluxeversion.

Altbekannte Lieder wie My Burden und The End Of Everything erklingen in einem neuen und frischen Sound. Auch die vier Bonustitel von Wireless Slaves Deluxe Edition sind hörenswert. Zu nennen sind hier zwei Demos aus dem Jahre 2013 und zwei reinterpretierte Versionen zu dem Fanliebling I Will Never Forget. Besonders Letztgenannter glänzt hier in einer Pianoversion mit Gänsehautfaktor.

Wohin man auch schaut überwiegen positive Kritiken aus allen Kreisen des Internets. So schrieben Metal.de und diverse Magazine aus Italien, Polen und England über Don’t Try This und berichteten, unter anderem, über die Veröffentlichungen ihrer letzten Musikvideos zu Suffocation und When They Rise.

Suffocation:

Zu sieben der zwölf Songs wurden professionelle Musikvideos gedreht, und vieles deutet daraufhin, dass ein achtes Video nicht lange auf sich warten lässt. Hut ab!

Aktuell befinden sich Don’t Try This auf When They Rise-Tour quer durch Deutschland.

When They Rise-Tour:

31.03. Dessau, Altes Theater

01.04. Itzehoe, Panoptikum

07.04. Wolfenbüttel, KuBa-Kukturhalle

09.04. Hamburg, Pooca Bar

13.04. Frankfurt am Main, Elfer Club

14.04. Leipzig, Four Rooms

15.04. Freiberg, Train Control

20.04. Essen, Panic Room

21.04. Düsseldorf, Exit

22.04. Berlin, Blackland

29.04. München, Freizi

When They Rise:

Für weitere Informationen besucht die Homepage von Don’t Try This.

HOMEPAGE: http://dtt-official.com

WEBSHOP: http://dtt-official.com/shop

FACEBOOK: https://www.facebook.com/DONTTRYTHISmusic

YOUTUBE: https://www.youtube.com/DontTryThisTV

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/donttrythisband

SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/dtt-official

TWITTER: https://twitter.com/DontTryThisBand

Quelle: Metal Promotions

