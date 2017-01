Neben einer wunderschönen akustischen Version des klassischen Liedes Eternity sowie 3 einzigartige Bonustracks (den Industrial Remix von den Meistern des Aggrotech Combichrist, sowie das romantische Cover der nihilistischen Bohemien Spiritual Front und dem aggressiven Remix von Daniel Departer von LSD) erwarten euch 10 brandneue Songs.

Die Platte wurde von Kami Kopat / Cris LaMuerte produziert, konstruiert und gemischt und von dem bekannten David Donnelly von den DNA Studios gemastert, der mit den Rockgiganten Sixx A.M., Motley Crue, Aerosmith, Kiss und vielen anderen zusammengearbeitet hat.

„Be Wrong“ bietet schwere Rockgitarren, melodische Gesangslinien und moderne Drums umgeben von industriellen Synthesizerprogrammen und schweren Samples, die die Zuhörer dazu bringen, sich ihrer wahren Natur bewusst zu werden.

Jeder einzelne von uns ist anders und die Pracht des Lebens ist in unseren Unterschieden verborgen. „Be Wrong“ ist eine Sonde in den menschlichen Geist, von den tiefsten und dunkelsten bis zu den hellsten Momenten und zum hoffnungsvollen Bewusstsein, dass wir anders sind. Viele Fragen entstehen und der einzige Weg, um die Antworten zu entfalten ist, zu leben und stolz darauf zu sein, falsch zu sein!