Life Of Agony: Geben Infos zum kommenden Langeisen A Place Where There’s No More Pain

Die US Hard Rocker von LIFE OF AGONY haben die arbeiten am neuen Album und Labeldebüt von Napalm Records abgeschlossen. A Place Where There’s No More Pain wird in zwei Monaten am 28.04.2017 veröffentlicht.

Die Tracklist von A Place Where There’s No More Pain liest sich wie folgt:



1. Meet My Maker

2. Right This Wrong

3. A Place Where There’s No More Pain

4. Dead Speak Kindly

5. A New Low

6. World Gone Mad

7. Bag Of Bones

8. Walking Catastrophe

9. Song For The Abused

10. Little Spots Of You Im zusammen Hang mit dem neuen Werk A Place Where There’s No More Pain, werden LIFE OF AGONY ab Ende Mai auf Euorpa Tour gehen:



LIFE OF AGONY: 29.05.17 DE – Frankfurt / Batschkapp

30.05.17 CH – Zurich / Dynamo

31.05.17 FR – Lyon / CCO

02.06.17 ES – Barcelon / Razzmatazz 2

03.06.17 ES – Bilbao / Santana 27

04.06.17 ES – Madrid / Sala Penelope 09.-12.08.17 CZ – Josefov / Brutal Assault

12.08.17 NL – Leeuwarden / Into The Grave Festival

17.08.17 DE – Dinkelsbuehl / Summer Breeze Festival

Quelle: www.napalmrecords.com

