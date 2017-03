Einen verstörenderen Clip wird man heute wirklich nur schwer im Internet finden: bevor morgen die Split LP von Lingua Nada und Paan erscheint, veröffentlichen Lingua Nada heute ein Video zum Song „Corgan“.

Lingua Nada -„Corgan“ (Musikvideo)

https://www.youtube.com/watch?v=2PnXs7hxeOs

Lingua Nada aus Leipzig gehören zu den außergewöhnlichsten Bands, die wir bisher gehört haben. Ihre Musik ist eine vollkommen unberechenbare Mischung aus Mathrock, 90s Indierock, Post-Hardcore und Punk. Ihre Texte sind kryptisch und werden im Booklet der neuen Split LP nur als wirres Symbol-Kauderwelsch abgedruckt. Alle Instrumente und Gesänge sind fast bis zur Unkenntlichkeit verzerrt.

Heute erschien zum Song „Corgan“ ein Live Session Video, exklusiv über The Mathrock Collective, doch wer nun an sterile Studioaufnahmen und akurates Recording denkt, könnte falscher nicht liegen. Das Video ist ein reinster visueller Drogentrip: alle Bilder verschwimmen unkontrolliert, ein Greenscreen beamt die Band im Sekundentakt an verschiedenste Orte, und plötzlich schwimmen auch noch Quallen und Fische durchs Bild. Auf eine verrückte Art und Weise ist der Song dann aber doch catchy.

Bereits morgen erscheint die Split LP von Lingua Nada und Paan, eine weitere nicht minder aufregende Band aus Leipzig.

Lingua Nada – Live 2017

16.03. Hamburg, Gängeviertel

17.03. Bielelfed, Forum (Release Party)

18.03. Berlin, ZGK

Quelle: www.fleetunion.com

Kommentare

Kommentare