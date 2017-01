Die finnischen Theatrical Metal Newcomers LOST IN GREY haben das Licht der Öffentlichkeit bisher gescheut. Bereits 2013 gegründet, hat sich das finnische Sextett um Bandkopf Harri Koskela in den vergangenen Jahren verschanzt, um ihrem Debütalbum „The Grey Realms“ (VÖ: 03. März 2017) den richtigen Schliff zu verleihen.

Heute präsentiert die Band nun den ersten Interview-Trailer zur kommenden Platte.

Lasst Euch von der Band mehr über die Entstehung des Albums verraten.

Zu sehen gibt es das Video auf Youtube: https://youtu.be/qiFJBe529Js

Die Band sagt dazu:

„Greetings all thee!

In the upcoming weeks we will be sharing some stories about how “The Grey Realms” was born. This time the stage belongs to our composer, Harri Koskela, who will be talking about inspiration and how the band was formed. Yours sincerely, LOST IN GREY„

Bereits letztes Jahr hat die Band ihr erstes Musikvideo zum Song „Dark Skies“ veröffentlicht.

Zu sehen gibt es das Video hier :https://youtu.be/T0CD_Q2B5ao

Bestellt »The Grey Realms« jetzt digital vor und erhaltet damit auch „Dark Skies“ als IG Track zum Sofort-Download: http://thegreyrealms.noiseart. eu/

Die Trackliste liest sich wie folgt:

01. Waltz Of Lillian

02. Road To Styx

03. Dark Skies

04. Revelation

05. The Order

06. New Horizon

07. The Grey Realms

08. Silence Falls

Mehr zu „The Grey Realms“

Trailer #1 (the band): https://www.youtube.com/watch? v=yo1WHCKV4Dc

Trailer #2 (behind the scenes): https://youtu.be/ 4vyrVMbCYQE

Inspiriert von symphonischem und folkigem Metal sowie Filmmusik auf musikalischer Ebene und der schönen Natur in Nordfinnland und Norwegen haben LOST IN GREY es geschafft, ein atemberaubendes Werk zu erschaffen, das den Hörer von der ersten Sekunde an in seinen Bann schlägt.

Das Album wird am 03. März 2017 via NoiseArt veröffentlicht.

Quelle: www.noiseart.eu

