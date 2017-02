MAAT aus Berlin gehören zu den Kapellen, die garantiert ihren Weg in der Szene gehen werden.

Hinter ihrem Egyptian Death Metal steckt eine – Nile hin, Melechesh her – originelle und durchdachte Herangehensweise, die spannend, mitreißend und last not least metal as fuck aus den Boxen knallt.

Produziert hat Sound-Wizard Jörg Uken.

„Monuments Will Enslave“ ist ein Extrem-Metal-Manifest, das definitiv zu den Höhepunkten dieses Frühjahrs gehört.

Ihr werdet beeindruckt sein. Hier gibt´s das schicke Lyric-Video zum neuen Track ´March For A Dying God´: www.youtube.com/watch?v=3jcw- W3-WJQ&feature=youtu.be

