MagnaCult: Videopremiere von Righteous Murder auf Time For Metal

Groove- und Death- Metal Band MagnaCult veröffentlicht Righteous Murder, das erste Video und auch der Opener von ihrem kommenden Album Infinitum. Das Album wird am 12. Mai 2017 herausgebracht. Im Anschluss darauf folgen eine Reihe von Shows, von denen die ersten, mit DevilDriver, schon in dieser Woche angekündigt wurden.

Mit ihrem Debutalbum Synoré brachten sie 2007 ihren charakteristischen Groove- und Death-Metal auf die Bildfläche. Auf dem Nachfolgealbum Insua EnVenom wiederum beförderten sie ihren Sound auf das nächste Level. Brutaler und technischer als auf ihrem Debut, ist Insua EnVenom insgesamt schneller und erdrückender. Auf ihrem dritten Album, INFINITUM, haben MagnaCult schließlich ihren musikalischen Stil gefunden, mit einem epischen Release, vollgepackt mit mächtigen Gitarrensoli und einem unwiderstehlichen Groove.

Bei Righteous Murder geht es darum, wie man durch extrem kraftvolle und katastrophale Erlebnisse mit Anderen von der Möglichkeit beraubt wird, zu dem Menschen zu werden, der man sein könnte. In dem Video ist Alma Alizadeh von For I Am King sowohl zu hören als zu sehen und gibt diesem Song weiteren Tiefgang mit ihrer brutalen Stimme.

Im Laufe der Jahre haben MagnaCult sich eine starke Fanbase aufgebaut und sich die Bühne mit Bands wie Five Finger Death Punch, DevilDriver, Ill Niño, Nile, Kittie, Butcher Babies, Trivium, KING810 und vielen Anderen geteilt. Weitere Shows werden zweifellos an diese Liste hinzugefügt. Zuerst werden sie DevilDriver noch einmal auf einer Reihe von Shows in u.a. Deutschland und der Schweiz begleiten:

09.06.2017 Dynamo Zürich Schweiz Tickets 13.06.2017 Podium Victorie Alkmaar Niederlande Tickets 14.06.2017 Turock Essen Deutschland Tickets 16.06.2017 Der Hirsch Nürnberg Deutschland Tickets 20.06.2017 Poppodium Metropool Hengelo Niederlande Tickets 21.06.2017 Knust Hamburg Deutschland Tickets

