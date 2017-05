Es gibt nur wenige Bands, die aller Jahrzehnte und dem einen oder anderen Stilschwenk zum Trotz stets unverkennbar geblieben sind – und Magnum sind eine von ihnen. Das verdankt die britische Institution vor allem zwei Konstanten: dem charakteristischen Stil ihres Gitarristen und Songschreibers Tony Clarkin sowie der einzigartigen, mächtigen Stimme Bob Catleys. Mit Alben wie The Eleventh Hour, Chase The Dragon, On A Storyteller’s Night oder Wings of Heaven haben Magnum in den ersten eineinhalb Jahrzehnten ihrer Karriere gleich etliche Klassiker veröffentlicht, und als sich die Musiker nach einer mehrjährigen Auszeit 2001 wieder unter dem alten Banner zusammentaten, ließ der zweite kreative Frühling nicht lange auf sich warten. Zuletzt hat die Band gar mit Escape From The Shadow Garden und Sacred Blood -Divine- Lies zwei ihrer stärksten Studiowerke überhaupt aufgenommen, die nicht nur in puncto Covergestaltung an alte Großtaten erinnern. Höchste Zeit also, dass die Veteranen von der Insel endlich wieder nach Balingen zurückkehren!

Erstmals beim Bang Your Head zu Gast sind hingegen Angelus Apatrida. Die Spanier haben sich seit ihrer Bandgründung im Jahr 2000 nicht nur zu einem der erfolgreichsten Metal-Acts ihrer Heimat gemausert und dort zuletzt sogar Platz zwei der Albenverkaufscharts erobert, sondern sich mit grandiosen Veröffentlichungen wie The Call und Hidden Evolution auch international einen klangvollen Namen gemacht. Inspiriert von Größen wie Testament und Exodus zündet die Band im Studio und auf der Bühne regelmäßig ein mächtiges Thrash-Feuerwerk, das es in sich hat. Energische Vocals, explosive Riffs, mitreißende Rhythmusarbeit und die nötige Portion an Hooks: Angelus Apatrida haben alles, was Herz und Nacken eines echten Thrash-Fans begehren. Ihr werdet es erleben!

