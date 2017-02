Freut Euch auf einen neuen Hammer aus dem Hause BDHW Rec.! Aus Großbritanien kommt ein kompletter Abriss, der in Sachen metallischer Hardcore null Komma null Gefangene macht.

Malevolence fahren ein bösartiges Brett, brillieren in diversen Geschwindigkeitsstufen von straightem Pit-Geballer bis hin zu einer derben Walze, die Crowbar stolz machen würde, sind jedoch durchgehend heavy as fuck. Schon das Debüt „Reign Of Suffering“ wurde von einigen Medien als moderner Klassiker abgefeiert und knackte zu Hause sogar BBCs Radio 1. „Self Supremacy“ ist nun der nächste Schritt.

Der Sheffield-Fünfer steht nach wie vor für intelligente Gitarrenarbeit, derbste Mosh-Sparts und leidenschaftlich-wütenden Gesang.

Quelle: www.oktoberpromotion.com

Kommentare

Kommentare