Die deutschen Melodic-Black-Metal Newcomers MALLEVS MALEFICARVM werden ihr Debütalbum „Homo Homini Lupus“ am 21. April 2017 via NoiseArt Records veröffentlichen.

Heute veröffentlicht die Band nun das Lyric-Video zur zweiten digitalen Single „He Shall Bring No Light„.

Zu sehen gibt es das Video hier: https://youtu.be/xl5n2vwmSNc

Bestellt »Homo Homini Lupus« jetzt digital vor und erhaltet „He Shall Bring No Light“ und die erste Single „Under The Red Skies“ sofort oder streamt die Songs: Amazon-MP3: http://amzn.to/2msOGza

Die Band sagt dazu:

„He shall bring no light“ ist aus einer Zusammenarbeit von Vesa Salovaara (Vorna, Ephemerald) und mir entstanden. Dunkel, aggressiv und schnell geht er in ein melodisches und mächtiges Ende über. Die Lyrics stammen aus Vesas Feder, der den Song auch in Finnland eingesungen hat.“

Bestellt Euch das Album hier vor:

http://homohominilupus.noiseart.eu/

Das Lyric Video zur ersten Single „Under The Red Skies“ gibt es hier:



„Homo Homini Lupus“ wurde im Zeitraum 2011 – 2016 von Marius Berendsen geschrieben und aufgenommen – es verbindet melodischen Black Metal mit melancholischen Hymnen und rockigen Elementen.

Mehrere talentierte Gastsänger aus allen Metalgenres wie z.B Robse von „Equilibrium„, Schmied von „Mor Dagor“ und Vesa Salovaara von „Vorna“ bereichern das Album mit ihren herausragenden Stimmen. Das Cover stammt aus der Feder von Zino Loreth (Wotan Milch Artwork) der schon für das Bandlogo verantwortlich war.

Die Band hat bereits einen ersten Teaser auf YouTube veröffentlicht:



MALLEVS MALEFICARVM sind:

Robert „Robse“ Martin Dahn – Vocals

Marius Berendsen – Drums

Dennis „Blaze „Baron – Guitar

Nico Neth – Guitar

Alexander Rueting – Bass

Quelle: www.noiseart.eu

