Mount The Mountain so wird das neue Langeisen von Mammoth Mammoth heißen welches erneut über Napalm Records veröffentlicht wird. In folgenden Formaten erscheint das gute Stück am 28.04.2017: CD Digi Pack, Digital Download und LP Gatefold

Die Tracklist von Mount The Mountain liest sich wie folgt:

1. Mount The Mountain

2. Spellbound

3. Hole In The Head

4. Kickin’ My Dog

5. Procrastination

6. Sleep Walker

7. Epitome

8. Hard Way Down

9. Wild And Dead

10. Cold Liquor

11. I Cant Get You Out Of My Head ( Bonus Track )

Quelle: www.napalmrecords.com

