Die monströse Black/Doom/Punk-Chimäre MANTAR hat bekanntgegeben, eine 10″ Vinyl EP mit Namen »The Spell« zu veröffentlichen.

»The Spell« wird drei bislang unveröffentlichte Songs beinhalten und soll am 31. März über Nuclear Blast erscheinen. Der Titeltrack enthält außerdem Gastgesang von Okoi Jones vom Schweizer Extrem-Metal-Duo BÖLZER. Das stimmungsvolle Cover aus der Feder des renommierten Künstlers Aaron Wiesenfeld (www.aronwiesenfeld .com), der auch das Artwork zu MANTARs Debütalbum beisteuerte, ist am Anfang dieser Meldung zu sehen.

»The Spell« wird auf sowohl 10″ Vinyl (Schwarz und Silber, auf jeweils 500 Exemplare limitiert) als auch digital veröffentlicht.

MANTAR Sänger & Gitarrist Hanno kommentiert: „Nach den Aufnahmen zu »Ode To The Flame« haben wir uns ziemlich schwer damit getan, die Songs auszuwählen, die nachher auf der Platte landen sollten. Weil wir beide keine großen Fans von überlangen Platten sind und wir uns im Auswahlprozess im Kreis drehten, haben wir uns letztendlich entschlossen einfach auszulosen welche 10 Songs auf die fertige Platte sollten. Somit hatten wir zwei Dinger über und dachten uns, dass wir die jetzt besser raushauen, bevor wir vergessen, dass die hier irgendwo rumliegen. Zwei klassische MANTAR-Bretter. Aggressiv und groovy. ‚The Spell‘ ist einer der ersten Songs die wir je gemacht haben. Eigentlich eher ein Jam-Track. Kann man auch hören. Aufgenommen in einem One/First-take 2013 während der Aufnahmen zu unserem Debüt »Death By Burning«. Wir hatten keine Ahnung was das wird als wir anfingen zu spielen. Doch wir mochten immer den rohen aber auch eleganten Vibe von dem Song und dachten, dass es Zeit wird was damit zu machen. Also haben wir unseren guten Freund Okoi Jones von Bölzer gefragt, ob er mit Hanno ein Duett mache würde. Gesagt, getan. Aufgenommen in der Schweiz und in Tampa, Florida. Die Welt ist klein heutzutage…“

Mehr Info & Vorbestellmöglichkeiten werden in Kürze bekanntgegeben.

Die Band hat erst kürzlich ihre kommende Headliner Tournee angekündigt. Siehe Daten unten.

MANTAR

DESERTED FEAR

DEATHRITE

Presented by: RTN-Touring, Nuclear Blast, Deaf Forever, VISIONS, Metal Hammer, Metal.de, Metalnews.de

23.03.2017 SE – Gothenburg, Belsepub Valand***

24.03.2017 SE – Stockholm, Fryshuset Klubben***

25.03.2017 SE – Sundsvall, Club Destroyer***

30.03.2017 DE – Bielefeld, Forum*

31.03.2017 DE – Essen, Turock*

01.04.2017 DE – München, Under the Black Moon Festival

06.04.2017 FR – Paris, O’Sullivan’s Backstage

07.04.2017 NL – Rotterdam, Baroeg

08.04.2017 DE – Wiesbaden, Schlachthof

09.04.2017 DE – Jena, Rosenkeller*

20.04.2017 DE – Nürnberg, Z-Bau, Galerie**

21.04.2017 DE – Hannover, Bei Chez Heinz**

22.04.2017 DE – Hamburg, Knust**

23.04.2017 DE – Berlin, Lido**

28.04.2017 DE – Saarbrücken, Garage**

29.04.2017 DE – Stuttgart, Universum**

30.04.2017 CH – Pratteln, Z7**

01.05.2017 CH – Bern, ISC**

*Deathrite

**Deserted Fear & Deathrite

*** Mantar & Grave only

Weitere Konzerte:

14.04.2017 ZAF – Alberton, Witchfest Open Air Johannesburg

15.04.2017 ZAF – Cape Town, Witchfest Open Air Cape Town

02.-04.06.2017 DE – Gelsenkirchen, Rock Hard Festival

05.-08.07.2017 DE – Ballenstedt, Rock Harz Open Air

08.07.2017 ES – Viveiro, Resurrection Fest

15.07.2017 DE – Weil am Rhein, Baden In Blut

09.-12.08.2017 CZ – Jaromer, Brutal Assault​

10.-12.08.2017 DE – Schlotheim, Party.San

25.08.2017 AT – Spital am Semmering, Kaltenbach Open Air

