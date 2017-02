Marillion - F*** Everyone And Run (F.E.A.R.)

Fazit: Wie schon geschrieben, ist das Meisterwerk Misplaced Childhood aus dem Jahr 1985 das letzte Album, das ich von Marillion gehört habe. Damals gekauft, weil Kayleigh und Lavender im Radio rauf und runter gespielt wurden, und ich kenne immer noch jeden Ton dieses wunderbaren Werkes. Damit hat der neuste Output der Briten nun gar nichts mehr gemein, es sind einfach kleine, ruhige Tracks versammelt, die über eine Stunde lang so vor sich hin plätschern. Die einzigen Ausnahmen sind die von mir genannten Anspieltipps, wo mal etwas Bewegung in die Sache kommt. Wer so was mag, darf gern zugreifen, meins ist das nicht.



Anspieltipps: Living in F E A R, The Leavers I) Wake Up In Music und The New Kings III) A Scary Sky