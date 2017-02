ANCIENT RITES

11.02.2017 NL Amstelveen – P60 (Diabolica Sonis MMXVII)

18.02.2017 BE Elewijt (Zemst) – Zaal In Den Prins Elewijt



AWAITING DOWNFALL

04.03.2017 DE Karlsruhe – AKK*

11.03.2017 DE Osnabrück – Dirty Dancing*

17.03.2017 DE Magdeburg – Factory*

18.03.2017 DE Wismar – Fellfresse*

07.04.2017 DE Oelde – Alte Post*

28.04.2017 DE Berlin – Slaughterhouse*

29.04.2017 DE Bitterfeld – Festung Bitterfeld*

20.05.2017 DE Berlin – Astra (Final Festival II)

03.06.2017 DE Flensburg – Roxy*

10.06.2017 DE Hamburg – Logo*



*Plague From The Underground Tour w/ Surface, Torturized etc.

BLOOD GOD

18.03.2017 DE Andernach – JuZ Live Club

31.03.2017 DE Straßkirchen – Plutonium-Klub

01.04.2017 DE Cunersdorf – TANKS MC Annaberg Clubhaus (Blood God only)



BLOODLOST

04.02.2017 CH Wil – Gare de Lion

24.05.2017 CH Zürich – Ebrietas Bar

24.06.2017 CH Sierre – Local Lawbreakers

20.-21.10.2017 FR Dijon – Rising Fest



BROKEN FATE

07.10.2017 CH Wohlen (AG) – Casino



BURDEN OF GRIEF

29.04.2017 DE Bad Hersfeld – Buchcafé



CROSSING EDGE

08.04.2017 AT Vöcklabrück – OKH Vöcklabruck

24.-26.08.2017 AT Spital am Semmering – Kaltenbach Open Air



CRYSTAL BALL

18.02.2017 DE München – Backstage (Heavy Metal’s Calling)

21.02.2017 CH Zürich – Dynamo

24.02.2017 FR Colmar – Le Grillen**

25.02.2017 FR Paganey-derrière-Barine – Chez Paullette**

26.02.2017 FR Paris – La Boule Noire**

18.03.2017 CH Magden – Gemeindesaal (Rocknight Magden)

24.06.2017 CH Henwil – Betzholzkreisel (Rock The Ring)



** w/ Freedom Call

DEBAUCHERY

18.03.2017 DE Andernach – JuZ Live Club

31.03.2017 DE Straßkirchen – Plutonium-Klub

15.04.2017 DE Bochum – Matrix*

16.04.2017 DE Stuttgart – LKA Longhorn*

21.04.2017 DE Leipzig – Hellraiser*

22.04.2017 DE München – Backstage*

29.04.2017 CH Pratteln – Z7*

05.05.2017 DE Berlin – Postbahnhof*

06.05.2017 DE Hamburg – Markthalle*

22.-24.06.2017 DE Gräfenhainichen – Ferropolis (With Full Force Open Air)

28.-29.07.2017 DE Ottobeuren – Schlichtenfest Open Air



*Wolfsfest w/ Varg, Debauchery, Milking The Goatmachine + tba

DYING GORGEOUS LIES

07.-08.04.2017 DE Dettelbach – Frankenhalle Dettelbach (Metal Franconia Festival)

28.04.2017 US Detroit, MI – The Majestic*

29.04.2017 US Cincinnati, OH – Bogart’s*

30.04.2017 US Cleveland, OH – Agora*

02.05.2017 US Chicago, IL – Concord Music Hall*

03.05.2017 US Minneapolis, MN – First Avenue*

04.05.2017 US Sioux Falls, SD – The District*

06.05.2017 US Denver, CO – Summit Music Hall*

07.05.2017 US Salt Lake City, UT – The Depot*

09.05.2017 US Portland, OR – Roseland Theater*

10.05.2017 CA Vancouver, BC – Commodore Ballroom*

11.05.2017 US Seattle, WA – Showbox Market*

12.05.2017 US Garden City, ID – Revolution Concert House*

15.05.2017 US Flagstaff, AZ – Orpheum Theater*

16.05.2017 US San Diego, CA – House Of Blues*

17.05.2017 US Scottsdale, AZ – Livewire*

18.05.2017 US Anaheim, CA – House Of Blues*

19.05.2017 US San Francisco, CA – Regency Ballroom*

20.05.2017 US Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl*



*supporting Testament, Sepultura & Prong

EISREGEN

03.02.2017 DE Hamburg – headCRASH

07.-08.04.2017 DE Dettelbach – Frankenhalle Dettelbach (Metal Franconia Festival)

07.05.2017 DE Weinheim – Café Zentral



ELM STREET

Face The Reaper World Tour 2017

23.02.2017 AU Brisbane – Crowbar

11.03.2017 AU Darwin – Happy Yess

25.03.2017 AU Perth – Badlands Bar (Stormrider Heavy Metal Festival)

30.03.2017 UK London – The Underworld Camden*

31.03.2017 UK Evesham – The Iron Road*

01.04.2017 UK Swansea – The Scene*

02.04.2017 UK Dublin – Voodoo Lounge*

04.04.2017 UK Glasgow – Audio*

05.04.2017 UK Edinburgh – Bannermans Bar*

06.04.2017 UK Milton Keynes – The Craufurd Arms*

06.05.2017 AU Newcastle – The Vault

07.05.2017 AU Sydney – Frankie’s Pizza By The Slice



*supporting Ross The Boss

EWIGHEIM

Auf Abwegen Tour 2017

03.02.2017 DE Hamburg – headCRASH***

04.02.2017 DE Berlin – Nuke Club*

10.02.2017 DE Wuppertal – Underground**

11.02.2017 DE München – Backstage*

24.02.2017 DE Kaiserslautern – Kammgarn**



*Special Guest: The Fright

**Special Guest: The Other

***Special Guest: Eisregen (Full Headliner Show)

EXCITER

16.02.2017 PE Lima – Discoteca Mangos*

18.02.2017 CL Santiago – Blondie*

19.02.2017 BR São Paulo – Clash Club*

21.02.2017 BR Limeira – Bar da Montanha*

22.02.2017 BR Rio De Janeiro – Teatro Odisseia*

24.02.2017 AR Rosario – Pugliese

25.02.2017 AR Santa María de Punilla – Aeroclub Santa María de Punilla (Cosquín Rock)

26.02.2017 AR Buenos Aires – Uniclub

30.06.-02.07.2017 ES Santa Coloma de Gramenet – Can Zam Park (Rock Fest Barcelona)

15.-16.09.2017 DE Püchersreuth – Wurzer O’Schnitt-Halle (Storm Crusher Festival)



* w/ Sacred Reich

GLORYFUL

06.02.2017 DE München – Backstage*

07.02.2017 HU Budapest – Dürer Kert*

08.02.2017 SI Ljubljana – Orto Bar*

09.02.2017 CZ Praha – Nová Chmelnice*

10.02.2017 DE Cottbus – Glad-House*

11.02.2017 DE Berlin – Badehaus*

12.02.2017 DE Flensburg – Roxy*

13.02.2017 DE Nürnberg – Hirsch*

14.02.2017 DE Frankfurt – Nachtleben*

15.02.2017 DE Essen – Turock*

16.02.2017 DE Siegburg – Kubana*

17.02.2017 NL Hoofddorp – Duycker*

18.02.2017 NL Arnhem – Willemeen*

19.-20.05.2017 DE Oer-Erkenschwick – Joe’s (Möhrchens Metal Meeting)

16.06.2017 DE Duisburg – JZ Die Mühle (Rage Against Racism Open Air)



*supporting Almanac + Lichtgestalt

GUN BARREL

29.04.2017 DE Reinhardshagen – Wesertalhalle

24.06.2017 DE Weselberg – Sicking High Rock Open Air



HAMMERSCHMITT

04.03.2017 DE Esslingen – Komma (ROW Benefiz-Festival)



HARDHOLZ

07.05.2017 DE Weinheim – Café Zentral



HATESPHERE

03.02.2017 DK Copenhagen – Royal Arena

11.02.2017 DK Randers – Turbinen (Midwinter Meltdown 2017)

22.-25.02.2017 NO Bergen – Blastfest

13-15.07.2017 DE Neukirchen-Vluyn – Dong Open Air



HEADLESS CROWN

03.03.2017 FR Marnaz – Salle Paroissiale De Marnaz (Marnaz Metal Fest)

24.03.2017 CH Brugg – Piccadilly

25.03.2017 CH Amriswil – Stage 8580

HEATHEN FORAY

13.05.2017 AT Leibnitz – Kulturzentrum Leibnitz (Heidenwahn Festival)



HEAVENWOOD

01.04.2017 PT Moita – Sociedade Filarmónica Estrela Moitense (Moita Metal Fest)

12.05.2017 ES Salamanca – Nave Bunker (Bunker Metal Fest)

13.05.2017 ES Zaragoza – Centro Cívico Delicias (Warm Up Iberian Warriors Metal Fest)

28.07.2017 PT Louro – Morada (Festival Laurus Nobilis Music Famalicão)



ILLDISPOSED

11.02.2017 DK Randers – Turbinen (Midwinter Meltdown 2017)

25.02.2017 DK Albertslund – Forbrændingen

12.04.2017 DK Horsens – KulisseLageret

13.05.2017 DE Eisenhüttenstadt – Club Steelbruch (Pestbaracke)

09.-11.06.2017 DE Hauptmannsgrün – Chronical Moshers Open Air

29.06.-01.07.2017 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air



INFERNAL TENEBRA

06.04.2017 US Albuquerque, NM – Sunshine Theater*

07.04.2017 US Dallas, TX – Gas Monkey Live*

08.04.2017 US San Antonio, TX – The Aztec Theater*

09.04.2017 US Houston, TX – House Of Blues*

10.04.2017 US New Orleans, LA – House Of Blues*

12.04.2017 US Tampa, FL – The Ritz Ybor*

13.04.2017 US Ft. Lauderdale, FL – Culture Room*

14.04.2017 US Lake Buena Vista, FL – House Of Blues*

15.04.2017 US Atlanta, GA – Center Stage*

16.04.2017 US Charlotte, NC – The Fillmore*

19.04.2017 US Richmond, VA – The National*

20.04.2017 US Sayreville, NJ – Starland Ballroom*

21.04.2017 US Worcester, MA – The Palladium (New England Metal & Harcore Festival)*

22.04.2017 US Huntington, NY – The Paramount*

23.04.2017 US Philadelphia, PA – Electric Factory*

24.04.2017 US Baltimore, MD – Rams Head Live*

26.04.2017 CA Montreal, QC – Métropolis*

27.04.2017 CA Toronto, ON – The Phoenix Concert Theatre*



*supporting Testament, Sepultura & Prong

IVANHOE

11.02.2017 DE Freiberg am Neckar – Hollywood

JADED HEART

24.06.2017 DE Weselberg – Sicking High Rock Open Air

04.08.2017 DE Dormagen – Freilichtbühne Zons (Rock ‚N‘ Roll Slam Festival)

JOTNAR

22.04.2017 ES Jaén – Sala Kharma (Jaén Metal Festival)

30.06.-02.07.2017 ES Santa Coloma de Gramenet – Can Zam Park (Rock Fest Barcelona)

LONEWOLF

05.03.2017 FR Fismes – Salle Des Fêtes (Convention Rock N‘ Metal)

17.03.2017 DE Mannheim – 7er Club

18.03.2017 FR Colmar – Le Grillen (Skull Crush Fest II)

25.03.2017 FR Grenoble – L’Ampérage

21.04.2017 FR Pagney-Derrière-Barine – Chez Paulette

22.04.2017 FR Puget-Sur Argens – Le RAT’s

06.05.2017 DE Andernach – JuZ Live Club (A Chance For Metal Festival)

23.09.2017 DE Eschwege – E-Werk (Long Heavy Night)

20.-21.10.2017 FR Dijon – Rising Fest



MACBETH

03.03.2017 DE Niederaula/Niederjossa – DGH Niederaula (Full Metal Osthessen)

01.04.2017 DE Breitungen – Kraftwerk Breitungen

13.05.2017 DE Eisenhüttenstadt – Club Steelbruch (Pestbaracke)

20.05.2017 DE Oer-Erkenschwick – Joe’s (Möhrchens Metal Meeting)

26.05.2017 DE Seibnitz – Klangmanufaktur (Wonnemond-Festival)

17.06.2017 DE Zeitz – Rock An Der Elster

30.06.2017 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

07.07.2017 DE Torgau – In Flammen Open Air 2017

08.09.2017 DE Barleben – Metal Embrace Festival

09.12.2017 DE Erfurt – From Hell



MESSENGER

08.04.2017 DE Köln – Engelshof (Metal Invasion 2017)



MIRACLE FLAIR

03.02.2017 CH Aarburg – Musigburg

10.02.2017 CH Trübbach – Jonnys Lion-Cave



MY DARKEST HATE

04.03.2017 DE Nersingen – Rock’s

08.04.2017 DE Balingen – Sonnenkeller

21.-22.07.2017 DE Bertingen – RUDE Open Air



MYSTIC PROPHECY

10.02.2017 DE Hamburg – Markthalle*

11.02.2017 DE Bochum – Zeche*

16.02.2017 DE München – Backstage*

17.02.2017 DE Memmingen – Kaminwerk*

18.02.2017 DE Andernach – JuZ Live-Club*

18.03.2017 CH Münchenbuchsee – Saal- und Freizeitanlage (Metal And Rocknight 2017)

04.06.2017 DE Ravensburg – Festzelt

07.10.2017 DE Gießen – Hessenhalle (Metal Crash Fesival)



*German Metal Attack 4 // Healed By Metal Tour 2017 w/ Grave Digger + VICTORIUS

PALACE

17.03.2017 DE Mannheim – 7er Club

18.03.2017 FR Colmar – Le Grillen (Skull Crush Fest II)



REBELLION

07.10.2017 DE Gießen – Hessenhalle (Metal Crash Fesival)



SCANNER

23.09.2017 ES Irún – Sala Tunk



SINISTER

18.02.2017 NL Amstelveen – P60

04.03.2017 NL Tilburg – 013

20.05.2017 FI Hyvinkää – Villatehdas (Steelfest Open Air)

05.-09.07.2017 CZ Trutnov – Battlefield (Obscene Extreme)

07.07.2017 DE Torgau – In Flammen Open Air 2017

23.-29.07.2017 SI Tolmin – MetalDays

01.-02.09.2017 DE Nauen – Freilichtbühne (Rock For Roots)



STORMAGE

08.04.2017 DE Plettenberg – Gasthaus Zur Post



STORMHAMMER

18.02.2017 DE München – Backstage (Heavy Metal’s Calling)

24.02.2017 DE Straßkirchen – Plutonium-Klub (Metalheadz Against Cancer)

04.-05.08.2017 DE Obertraubling – Airport Obertraubling (Metal United Festival Regensburg)



STORMWARRIOR

17.03.2017 DE Mannheim – 7er Club

18.03.2017 FR Colmar – Le Grillen (Skull Crush Fest II)

07.-08.04.2017 DE Oberursel – Burgwiesenhalle (Taunus Metal Festival)

25.05.2017 GR Athens – AN Club

15.-17.06.2017 DE Homberg Ohm – Grillhütte Büßfeld (M.I.S.E. Open Air)

24.06.2017 DE Hamburg – MS Stubnitz (Full Metal Ship)

27.-29.07.2017 DE Brande-Hörnerkirchen – Headbangers Open Air



THE END A.D.

04.03.2017 US Philadelphia, PA – Connie’s Ric Rac



THE HERETIC ORDER

12.02.2017 UK Birmingham – O2 Academy (HRH Metal)

18.02.2017 UK Hastings – The Carlisle Hastings

09.04.2017 UK Coventry – Arches Venue (Mosh Against Cancer Coventry 2)

02.06.2017 UK Derby – The Sitwell Tavern

23.06.2017 UK Deeside – Mcleans Pub (Pentre Fest)



THE PROPHECY²³

04.02.2017 DE Heilbronn – Mobilat Club

06.05.2017 DE Neckargemünd – Altes E-Werk

07.07.2017 DE Seewald-Besenfeld – Harry’s Full Metal Party

26.08.2017 DE Wiernsheim – Riedler Open Air

16.09.2017 DE Wernfeld – Festhalle (Hell And Back Festival)

THORNBRIDGE

11.02.2017 DE Freiberg – TrainControl

26.05.2017 DE Leipzig – Bandhaus Leipzig

04.08.2017 DE Kassel – Zissel Volksfest

13.10.2017 DE Freiberg – Tivoli (Rock, um zu helfen 2017)



VANISH

13.10.2017 DE Mühlacker – The Pub

04.11.2017 DE Filderstadt – Alte Mühle (Break Down The Mill)

25.11.2017 DE Kirchheim – Linde



VICTORIUS

10.02.2017 DE Hamburg – Markthalle*

11.02.2017 DE Bochum – Zeche*

16.02.2017 DE München – Backstage*

17.02.2017 DE Memmingen – Kaminwerk*

18.02.2017 DE Andernach – JuZ Live-Club*

29.06.-01.07.2017 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

17.06.2017 DE Duisburg – JZ Die Mühle (Rage Against Racism Open Air)



*German Metal Attack 4 // Healed By Metal Tour 2017 w/ Grave Digger + MYSTIC PROPHECY

WARPATH

19.05.2017 DE Oldenburg – MTS

03.-05.08.2017 DE Wacken – Wacken Open Air

15.-16.09.2017 DE Püchersreuth – Wurzer O’Schnitt-Halle (Storm Crusher Festival)

30.09.2017 DE Siegburg – Kubana

WEEPING SILENCE

24.02.2017 BE Roeselare – De Verlichte Geest

25.02.2017 NL Gorinchem – Stichting PoGo (Doom Over Gorinchem)

10.-11.03.2017 MT Is-Siggiewi – Chateau Buskett (Metal Over Malta)

22-24.09.2017 NL Eindhoven – Effenaar (FemME)

WIZARD

11.02.2017 DE Essen – Don’t Panic (Glowing Ember Festival)

01.-02.09.2017 DE Katzenbach – Metallergrillen Open Air

