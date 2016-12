ANCIENT RITES

07.01.2017 PT Mangualde – 23° Mangualde Hardmetalfest

18.02.2017 BE Elewijt (Zemst) – Zaal In Den Prins Elewijt

AWAITING DOWNFALL

17.12.2016 LU Mertzig – Soundcheck

04.03.2017 DE Karlsruhe – AKK*

11.03.2017 DE Osnabrück – Dirty Dancing*

17.03.2017 DE Magdeburg – Factory*

18.03.2017 DE Wismar – Fellfresse*

07.04.2017 DE Oelde – Alte Post*

28.04.2017 DE Berlin – Slaughterhouse*

29.04.2017 DE Bitterfeld – Festung Bitterfeld*

20.05.2017 DE Berlin – Astra (Final Festival II)

03.06.2017 DE Flensburg – Roxy*

10.06.2017 DE Hamburg – Logo*

*Plague From The Underground Tour w/ Surface, Torturized etc.

BLOOD GOD

DEBAUCHERY vs BLOOD GOD Tour 2016/2017

16.12.2016 DE Oberhausen – ResonanzWerk

17.12.2016 DE Stuttgart – Keller Klub

23.12.2016 DE Leipzig – Hellraiser

30.12.2016 DE München – Backstage Halle

14.01.2017 DE Andernach – JuZ Live Club

27.01.2017 DE Nürnberg – Der Cult

28.01.2017 DE Brilon – Kump

31.03.2017 DE Straßkirchen – Plutonium-Klub

01.04.2017 DE Cunersdorf – TANKS MC Annaberg Clubhaus (Blood God only)

BLOODLOST

04.02.2017 CH Wil – Gare de Lion

24.05.2017 CH Zürich – Ebrietas Bar

24.06.2017 CH Sierre – Local Lawbreakers

BROKEN FATE

17.12.2016 CH Boswill – Chillout

CRYSTAL BALL

28.12.2016 DE Burgrieden – Riffelhof*

29.12.2016 CH Siebnen – District 28*

30.12.2016 CH Boswil – Chillout*

18.02.2017 DE München – Backstage (Heavy Metal’s Calling)

18.03.2017 CH Magden – Gemeindesaal (Rocknight Magden)

*supporting Shakra on „High Noon Tour 2016“ w/ CRYSTAL BALL

DEBAUCHERY

DEBAUCHERY vs BLOOD GOD Tour 2016/2017

16.12.2016 DE Oberhausen – ResonanzWerk

17.12.2016 DE Stuttgart – Keller Klub

23.12.2016 DE Leipzig – Hellraiser

30.12.2016 DE München – Backstage Halle

14.01.2017 DE Andernach – JuZ Live Club

27.01.2017 DE Nürnberg – Der Cult

28.01.2017 DE Brilon – Kump

31.03.2017 DE Straßkirchen – Plutonium-Klub

DYING GORGEOUS LIES

07.-08.04.2017 DE Dettelbach – Frankenhalle Dettelbach (Metal Franconia Festival)

EGOKILLS

16.12.2016 FI Tampere – Dog’s Home

EISREGEN

17.12.2016 DE Berlin – Nuke Club

23.12.2016 DE Erfurt – From Hell

07.-08.04.2017 DE Dettelbach – Frankenhalle Dettelbach (Metal Franconia Festival)

EWIGHEIM

Auf Abwegen Tour 2017

20.01.2017 DE Nürnberg – Der Cult*

27.01.2017 DE Erfurt – From Hell*

03.02.2017 DE Hamburg – headCRASH***

04.02.2017 DE Berlin – Nuke Club*

10.02.2017 DE Wuppertal – Underground**

11.02.2017 DE München – Backstage*

24.02.2017 DE Kaiserslautern – Kammgarn**

*Special Guest: The Fright

**Special Guest: The Other

***Special Guest: Eisregen (Full Headliner Show)

EXCITER

15.-16.09.2017 DE Püchersreuth – Wurzer O’Schnitt-Halle (Storm Crusher Festival)

GLORYFUL

17.12.2016 DE Essen – turock

30.12.2016 DE Düsseldorf – Pitcher

14.01.2017 DE Hückelhoven – Markt 17 Music Hall

04.02.2017 SK Banská Bystrica – Urban Spot*

05.02.2017 SK Bratislava – Randal Club*

06.02.2017 DE München – Backstage*

07.02.2016 HU Budapest – Barba Negra*

08.02.2017 SI Ljubljana – Gala Hala*

09.02.2017 CZ Praha – Nová Chmelnice*

10.02.2017 DE Cottbus – Glad-House*

11.02.2017 DE Berlin – Badehaus*

12.02.2017 DE Flensburg – Roxy*

13.02.2017 DE Nürnberg – Hirsch*

14.02.2017 DE Frankfurt – Nachtleben*

15.02.2017 DE Essen – Turock*

16.02.2017 DE Siegburg – Kubana*

17.02.2017 DE Rheine – Hypothalamus*

18.02.2017 NL Arnhem – Willemeen*

16.-17.06.2017 DE Duisburg – JZ Die Mühle (Rage Against Racism Open Air)

*supporting Almanac + Lichtgestalt

GUN BARREL

24.06.2017 DE Weselberg – Sicking High Rock Open Air

HATESPHERE

13.01.2017 DK Aalborg – Skråen (Vintermetal 2017)

11.02.2017 DK Randers – Turbinen (Midwinter Meltdown 2017)

22.-25.02.2017 NO Bergen – Blastfest

HEATHEN FORAY

13.05.2017 AT Leibnitz – Kulturzentrum Leibnitz (Heidenwahn Festival)

HEAVENWOOD

29.12.2016 PT Lisbon – RCA Club

30.12.2016 PT Porto – Hard Club

31.03.-01.04.2017 PT Moita – Sociedade Filarmónica Estrela Moitense (Moita Metal Fest)

ILLDISPOSED

16.12.2016 NL Eindhoven – Effenaar (Eindhoven Metal Meeting)

17.12.2016 DE Zwickau – Club Seilerstrasse

11.02.2017 DK Randers – Turbinen (Midwinter Meltdown 2017)

09.-11.06.2017 DE Hauptmannsgrün – Chronical Moshers Open Air

JADED HEART

17.12.2016 DE München – Garage Deluxe

06.01.2017 CH Wasen im Emmental – Icerock Festival

24.06.2017 DE Weselberg – Sicking High Rock Open Air

LONEWOLF

06.-08.01.2017 FR Ris-Orangis – Le Plan (PMFF VI)

17.03.2017 DE Mannheim – 7er Club

18.03.2017 FR Colmar – Le Grillen (Skull Crush Fest II)

25.03.2017 FR Grenoble – L’Ampérage

05.-06.05.2017 DE Andernach – JuZ Live Club (A Chance For Metal Festival)

23.09.2017 DE Eschwege – E-Werk (Long Heavy Night)

MACBETH

16.12.2016 DE Dresden – Skullcrusher

29.06.-01.07.2017 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

MESSENGER

08.04.2017 DE Köln – Engelshof (Metal Invasion 2017)

MESSIAH’S KISS

13.12.2016 DE Berlin – Nuke Club*

14.12.2016 DE Nürnberg – Hirsch*

15.12.2016 DE Leipzig – Anker*

16.12.2016 DE Siegburg – Kubana*

17.12.2016 DE Goslar – Club Kartell*

18.12.2016 DE Lübeck – Werkhof*

*supporting Rage on „The Devil Tours Again“ 2016 w/ Darker Half

METAL INQUISITOR

31.12.2016 DE Andernach – JuZ Live Club

MIRACLE FLAIR

03.02.2017 CH Aarburg – Musigburg

10.02.2017 CH Trübbach – Jonnys Lion-Cave

MY DARKEST HATE

04.03.2017 DE Nersingen – Rock’s

MYSTIC PROPHECY

13.01.2017 DE Ilsede/Gadenstedt – Black Hand Inn*

14.01.2017 DE Coesfeld – Fabrik*

19.01.2017 DE Berlin – Columbia Theater*

20.01.2017 DE Geiselwind – MusicHall*

21.01.2017 DE Glauchau – Alte Spinnerei*

22.01.2017 DE Ludwigsburg – Rockfabrik*

27.01.2017 CH Pratteln – Z7*

28.01.2017 AT Graz – Explosiv*

10.02.2017 DE Hamburg – Markthalle*

11.02.2017 DE Bochum – Zeche*

16.02.2017 DE München – Backstage*

17.02.2017 DE Memmingen – Kaminwerk*

18.02.2017 DE Andernach – JuZ Live-Club*

18.03.2017 CH Münchenbuchsee – Saal- und Freizeitanlage (Metal And Rocknight 2017)

*German Metal Attack 4 // The Ten Commandments Of Metal Tour 2017 w/ Grave Digger + VICTORIUS

PALACE

18.12.2016 DE Bühl – Kneiple

17.03.2017 DE Mannheim – 7er Club

18.03.2017 FR Colmar – Le Grillen (Skull Crush Fest II)

SINISTER

04.03.2017 NL Tilburg – 013

20.05.2017 FI Hyvinkää – Villatehdas (Steelfest Open Air)

07.07.2017 DE Torgau – In Flammen Open Air 2017

STORMAGE

08.04.2017 DE Plettenberg – Gasthaus Zur Post

STORMHAMMER

03.02.2017 DE Flensburg – Roxy

18.02.2017 DE München – Backstage (Heavy Metal’s Calling)

STORMWARRIOR

17.03.2017 DE Mannheim – 7er Club

18.03.2017 FR Colmar – Le Grillen (Skull Crush Fest II)

27.-29.07.2017 DE Brande-Hörnerkirchen – Headbangers Open Air

THE HERETIC ORDER

12.02.2017 UK Birmingham – O2 Academy (HRH Metal)

THORNBRIDGE

17.12.2016 DE Marburg an der Lahn – Trauma im G-Werk

VANISH

04.02.2017 DE Oberhausen – Helvete

VICTORIUS

13.01.2017 DE Ilsede/Gadenstedt – Black Hand Inn*

14.01.2017 DE Coesfeld – Fabrik*

19.01.2017 DE Berlin – Columbia Theater*

20.01.2017 DE Geiselwind – MusicHall*

21.01.2017 DE Glauchau – Alte Spinnerei*

22.01.2017 DE Ludwigsburg – Rockfabrik*

27.01.2017 CH Pratteln – Z7*

28.01.2017 AT Graz – Explosiv*

10.02.2017 DE Hamburg – Markthalle*

11.02.2017 DE Bochum – Zeche*

16.02.2017 DE München – Backstage*

17.02.2017 DE Memmingen – Kaminwerk*

18.02.2017 DE Andernach – JuZ Live-Club*

29.06.-01.07.2017 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

16.-17.06.2017 DE Duisburg – JZ Die Mühle (Rage Against Racism Open Air)

*German Metal Attack 4 // The Ten Commandments Of Metal Tour 2017 w/ Grave Digger + MYSTIC PROPHECY

WARPATH

17.12.2016 DE Kassel – K19 (Masters of Cassel)

27.01.2017 DE Rheine – Hypothalamus

28.01.2017 DE Mannheim – MS Connexion Complex

03.-05.08.2017 DE Wacken – Wacken Open Air

15.-16.09.2017 DE Püchersreuth – Wurzer O’Schnitt-Halle (Storm Crusher Festival)

WEEPING SILENCE

25.-26.02.2017 NL Gorinchem – Stichting PoGo (Doom Over Gorinchem)

10.-11.03.2017 MT Is-Siggiewi – Chateau Buskett (Metal Over Malta)

WIZARD

01.-02.09.2017 DE Katzenbach – Metallergrillen Open Air

Quelle: www.carrycoal.de

Kommentare

Kommentare