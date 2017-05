Massacre Records haben die Veröffentlichungen für euch zusammen gefasst die in den nächsten Monaten bereits fest geplant wurden:

05.05.2017

EISREGEN – Fleischfilm

26.05.2017

VENDETTA – Go And Live… Stay And Die (Re-Release)

LOST DREAMS – Exhale

16.06.2017

WIZARD – Fallen Kings

VENDETTA – Brain Damage (Re-Release)

23.06.2017

MASQUERADE – Soul Deception

21.07.2017

NARNIA – Narnia

GALDERIA – Return Of The Cosmic Men

BLIND SEER – Apocalypse 2.0

25.08.2017

ELA – Second Reality

THE END A.D. – Scorched Earth

MYSTIC PROPHECY – Never Ending (Re-Release)

22.09.2017

LONEWOLF – Raised On Metal

CIRCLE OF SILENCE – The Crimson Throne

Quelle: www.massacre-records.com

