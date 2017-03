Mayhem sind aktuell auf Euopa Tour und haben bereits ihre ersten beiden Shows in Schweden gezockt. In Deutschland wird man sie jedoch nur einmal sehen können am 16 Apr 17 München (DE) Dark Easter Metal Meeting MAYHEM festival.

MAYHEM Tour

24 Mar 17 Karlstad (SE) Nöjesfabriken

25 Mar 17 Stockholm (SE) En Arena

26 Mar 17 København (DK) Amager Bio

27 Mar 17 Aarhus (DK) Train

28 Mar 17 Haarlem (NL) Patronaat

29 Mar 17 London (UK) Electric Ballroom

30 Mar 17 Manchester (UK) Club Academy

31 Mar 17 Dublin (IE) Academy

01 Apr 17 Glasgow (UK) Lord of the Land

03 Apr 17 Savigny-le-Temple (FR) L’Empreint

04 Apr 17 Lyon (FR) CCO

05 Apr 17 Lausanne (CH) Les Docks

06 Apr 17 Milano (IT) Live Club

07 Apr 17 Nova Gorica (SI) Mostovna

08 Apr 17 Wien (AT) Vienna Metal Meeting

09 Apr 17 Zagreb (HR) Vintage Club

10 Apr 17 Belgrade (RS) Dom Omladine

11 Apr 17 Sofia (BG) Mixtape5

12 Apr 17 Brasov (RO) Club Rockstadt

13 Apr 17 Athens (GR) Fuzz Club

15 Apr 17 Budapest (HU) Durer Kert

16 Apr 17 München (DE) Dark Easter Metal MeetingMAYHEM festival

03 Aug 17 Wacken (DE) Wacken Open Air

Quelle: www.season-of-mist.com

Kommentare

Kommentare