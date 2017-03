Die schwedischen heavy metaller Mean Streak präsentieren das Cover Artwork und Tracklist zu Ihrem kommenden vierten Album ‚Blind Faith‚. Das Album wurde produziert von Peter Andersson und Max Norman, gemischt von Max Norman (Ozzy Osbourne, Armored Saint, Megadeth, Y&T) und das Mastering übernahm Thomas “Plec” Johansson (Soilwork, Onslaught, Armageddon, Degradead, Dynazty). Das Album wird am 2. Juni in Europa über ROAR Rock Of Angels Records, in Japan über Marquee/Avalon inklusive einem Bonus Track und in den USA am 16. Juni über HighVolMusic erscheinen. Das Album wird in Europa zudem in einer Vinyl Version veröffentlicht werden.

Tracklist:

1. Blood Red Sky

2. Animal In Me

3. Retaliation Call

4. Settle The Score

5. Tear Down The Walls

6. Tears Of The Blind

7. Love Is A Killer

8. Come Undone

9. Fire At Will

10. Caught In The Crossfire

11. Gunnerside

12. Smile Of A Clown (Japan Bonus)

Mean Streak sind:

Peter Andersson – Bass and background Vocals

Andy LaGuerin – Lead Vocals and Guitars

Thomas Johansson – Guitars

Jonas Källsbäck – Drums and Background vocals

Quelle: www.carrycoal.de

