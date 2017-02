Die ikonischen sumerischen Black/Thrash-Halbgötter MELECHESH haben angekündigt, nächsten Monat auf europäische Bühnen zurückzukehren. Siehe Termine unten.

Auf der gemeinsamen Tour mit ihren Freunden von GORGOROTH wird die die Band ihr aktuelles Album »Enki« feiern, das 2015 über Nuclear Blast erschien und weltweit euphorische Kritiken erhielt. Das Album beinhaltet Gastbeiträge von den legendären Metal-Musikern Max Cavalera (SOULFLY), Rob Caggiano (VOLBEAT, ex-ANTHRAX) und Sakis Tolis (ROTTING CHRIST).

​

Bandgründer, Sänger, Gitarrist und Hauptsongwriter Ashmedi kommentiert: „We are so looking forward to hitting the road again with our brothers in GORGOROTH! Nothing beats the energy of playing live, sharing our sound with the crowds is a cathartic experience! Expect nothing but sonic magick! See you out there, lost tribes!“

MELECHESH on YouTube

‚Multiple Truths‘ lyric video: https://youtu.be/euzd- Om57vM

‚Lost Tribes‘ (feat. Max Cavalera) lyric video: https://youtu.be/ jvmUJV_qxTQ

‚Grand Gathas Of Baal Sin‚ music video: https://youtu.be/ 0O5D0A-YHxg

GORGOROTH

MELECHESH

+ guests

06.03. UK London – The Dome

07.03. B Kortrijk – De Kreun

08.03. NL Utrecht – De Helling

09.03. NL Leiden – Gebr. De Nobel

10.03. NL Drachten – Poppodium Iduna

11.03. D Essen – Turock

12.03. D Erfurt – From Hell

13.03. D Kassel – K19

14.03. D Freiburg – Crash

15.03. I Erba – Centrale

16.03. D Munich – Backstage

17.03. I San Donà Di Piave – Revolver

18.03. H Budapest – Dürer Kert

19.03. CZ Prague – Nova Chmelnice

20.03. PL Wroclaw – Zaklete Rewiry

21.03. PL Poznan – U Bazyla

22.03. PL Warszawa – Proxima

