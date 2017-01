Die neue EP der Old School-Death Metaller MEMORIAM »The Hellfire Demos II« ist ab sofort erhältlich. Bestellt Euch das Vinyl direkt hier: http://nblast.de/ MemoriamDemosNB

MEMORIAM stehen kurz davor, ihr Debütalbum »For The Fallen« am 24. März 2017 über Nuclear Blast Records zu veröffentlichen. Heute enthüllt die Band ihren ersten Video-Trailer, in dem sie über die Bandgründung spricht.

Das beeindruckende Artwork der Platte wurde von Dan Seagrave (BENEDICTION, DISMEMBER, HYPOCRISY, SUFFOCATION,…) geschaffen.

»For The Fallen« – Tracklist:

DIGI

01. Memoriam

02. War Rages On

03. Reduced To Zero

04. Corrupted System

05. Flatline

06. Surrounded (By Death)

07. Resistance

08. Last Words

LP

A-Seite

01. Memoriam

02. War Rages On

03. Reduced To Zero

04. Corrupted System

B-Seite

01. Flatline

02. Surrounded (By Death)

03. Resistance

04. Last Words

MEMORIAM wurden hauptsächlich gegründet, um die Leere zu füllen, die nach dem tragischen Tod von Martin „Kiddie“ Kearns, Schlagzeuger von BOLT THROWER, im September 2015 entstanden ist. BOLT THROWER stellten alle Aktivitäten für absehbare Zeit hinten an, womit Karl Willetts die Möglichkeit gegeben wurde, ein neues Projekt mit Freunden zu entwickeln, das schon länger in Planung war. MEMORIAM sind eine Old School-Death Metal-Band, die den Standards früherer Bands folgt, mit denen die Bandmitglieder gespielt haben. Der musikalische Fokus liegt dabei auf Themen wie Tod, Verlust und Krieg. Die Bandmitglieder kamen ursprünglich zusammen, um Cover-Versionen von Songs zu spielen, die sie in ihrer Death Metal-Karriere beeinflusst haben. Allerdings zeigte sich bald, dass die neuen Songs, die sie schrieben, von überdurchschnittlicher Qualität waren.

MEMORIAM sind:

Karl Willetts – ex-BOLT THROWER | Gesang

Frank Healy – BENEDICTION, SACRILEGE | Bass

Andy Whale – ex-BOLT THROWER | Schlagzeug

Scott Fairfax – ex-LIFE DENIED, BENEDICTION (live) | Gitarre

