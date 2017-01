Das Geheimnis ist gelüftet! Die Old School-Death Metaller MEMORIAM stehen kurz davor, ihr Debütalbum »For The Fallen« am 24. März 2017 über Nuclear Blast Records zu veröffentlichen. Dieses wird acht Tracks, incl. ‚War Rages On‘, ‚Resistance‘ (beide auch auf »The Hellfire Demos I« enthalten) und ‚Surrounded (By Death)‘ (auch auf »The Hellfire Demos II« enthalten), umfassen.

Das beeindruckende Artwork der Platte wurde von Dan Seagrave (BENEDICTION, DISMEMBER, HYPOCRISY, SUFFOCATION,…) geschaffen.

Dan kommentiert das Cover-Artwork:

„Es begann mit dem Gedanken der Band, eine Art Beerdigungsprozession mit den Themen Gefecht, Krieg in Verbindung mit dem Titel »For The Fallen« darzustellen. Wie bei allen meinen Werken, versuchte ich dann, die Informationen vor meinem inneren Auge zur Entfaltung kommen zu lassen, um dann meine Vorstellungskraft diese Elemente übernehmen zu lassen, das Kernkonzept jedoch beizubehalten. Dies spiegelt sich im Gemälde wider.

Eine Beerdigungsprozession, die sich durch ein vom Krieg zerstörtes Stadtbild bewegt. Überall sind Scherben von Türmen und Gebäuden verstreut. Die Fassade einer Kathedrale besteht noch, obwohl sie bereits von Zerstörung und Verfall überkommen worden ist. Bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass die Bauten dem natürlichen Verfall ausgesetzt sind und sie dazu neigen, mit dem Ende der Jahreszeit zu verschwinden.

Die Jahreszeit selbst geht in einer zeitlosen Leere verloren.

Die Figuren treten als Überreste einstiger Soldaten in Erscheinung, die, jetzt nur noch ein grotesker Schatten ihrer selbst, umherziehen. Sie schreiten nach vorne, getrieben vom Schwung der Prozession. Von ihrem auseinanderfallenden Staat nichts wissend, folgen sie dem Kommandanten.

Die langgestreckte Erscheinung des Kommandanten wirkt zerfetzt und fast schon lebewesenähnlich, die Kampfstil-Elemente und die Gasmaske lassen fälschlicherweise einen Anzug vermuten.

Die Prozession erscheint fast gespenstisch, historisch und abgeklärt, sie bewegt sich durch diesen unheimlichen Ort als ob sie dort für immer verharren würde.

Weit im Hintergrund mag der Krieg noch immer nicht vorüber sein, jedoch findet dieser möglicherweise in einer anderen Zeit statt. Als ob wir ein Subniveau der Realität betrachten würden. Verloren in der Gegenwart. Umgeben von Licht, wo der Krieg bereits vorüber ist und wir in einer Geisterbiologie zurückgeblieben sind. Wo sich Chemikalien und Geschichte treffen, um einen unausweichlichen Surrealismus zu schaffen.“

Um einen ersten musikalischen Eindruck von dieser mit Hochspannung erwarteten Platte zu vermitteln, wurde heute mit ‚Reduced To Zero‘ die erste Single von »For The Fallen« online gestellt. Hört Euch den Track hier auf YouTube an: https://www.youtube.com/watch? v=Nmucoieg2Lc

Sänger Karl Willetts bezieht Stellung zum Song:

„‘Reduced To Zero‚ kommentiert die Zeiten, in denen wir leben. In einer Welt, die von Angst, Hass und Intoleranz geprägt ist, stellt der Song das Ergebnis des Brexit und von Trump sowie dem generellen Anstieg von rechtsnationalistischer Fremdenfeindlichkeit dar.“

»For The Fallen« kann ab sofort in verschiedenen Versionen vorbestellt werden: http://nblast.de/MemoriamFTF

Bestellt »For The Fallen« jetzt digital vor und erhaltet ‚Reduced To Zero‘ sofort oder streamt den Song: http://nblast.de/ MemoriamDigital

»For The Fallen« – Tracklist:

DIGI

01. Memoriam

02. War Rages On

03. Reduced To Zero

04. Corrupted System

05. Flatline

06. Surrounded (By Death)

07. Resistance

08. Last Words

LP

A-Seite

01. Memoriam

02. War Rages On

03. Reduced To Zero

04. Corrupted System

B-Seite

01. Flatline

02. Surrounded (By Death)

03. Resistance

04. Last Words

Holt Euch hier auch die kommende 7″-Single »The Hellfire Demos II« (schwarz/weiß-gesplattert, andere Farben bereits ausverkauft! ): http://nblast.de/ MemoriamDemosNB

»The Hellfire Demos II« – Tracklist:

A-Seite

01. Drone Strike (nur auf dieser Single erhältlich!)

B-Seite

02. Surrounded (By Death)

MEMORIAM wurden hauptsächlich gegründet, um die Leere zu füllen, die nach dem tragischen Tod von Martin „Kiddie“ Kearns, Schlagzeuger von BOLT THROWER, im September 2015 entstanden ist. BOLT THROWER stellten alle Aktivitäten für absehbare Zeit hinten an, womit Karl Willetts die Möglichkeit gegeben wurde, ein neues Projekt mit Freunden zu entwickeln, das schon länger in Planung war. MEMORIAM sind eine Old School-Death Metal-Band, die den Standards früherer Bands folgt, mit denen die Bandmitglieder gespielt haben. Der musikalische Fokus liegt dabei auf Themen wie Tod, Verlust und Krieg. Die Bandmitglieder kamen ursprünglich zusammen, um Cover-Versionen von Songs zu spielen, die sie in ihrer Death Metal-Karriere beeinflusst haben. Allerdings zeigte sich bald, dass die neuen Songs, die sie schrieben, von überdurchschnittlicher Qualität waren.

MEMORIAM sind:

Karl Willetts – ex-BOLT THROWER | Gesang

Frank Healy – BENEDICTION, SACRILEGE | Bass

Andy Whale – ex-BOLT THROWER | Schlagzeug

Scott Fairfax – ex-LIFE DENIED, BENEDICTION (live) | Gitarre

Quelle: www.nuclearblast.de

