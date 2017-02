METAL ALLEGIANCE versammelte sich am vergangenen Freitag im City National Grove von Anaheim um einen unvergesslichen Tribut an unsere gefallenen Helden zu zollen. Diese Nacht wurde von Jackson, Charvel & EVH gehosted sowie von Loudwire, Monster Energy und Musician’s Institute gesponsert und bot viele Besonderheiten, darunter die vorzeitige Geburtstagsfeier für Ray Burton. Heute veröffentlichte die Band ein exklusives 360 Grad Video des Eröffnungsliedes ‚Pledge Of Allegiance‘.

Schau dir den Clip jetzt auf dem METAL ALLEGIANCE YouTube Channel an: http://www.youtube.com/watch? v=0RiYBtRxMcg&feature=youtu.be

Diese Nacht war die erste seit einem Jahr, in der David Ellefson, Alex Skolnick, Mark Menghi, und Mike Portnoy gemeinsam auf der Bühne standen. Sie haben diese mit zahlreichen Musikern geteilt, darunter Mikkey Dee (MOTÖRHEAD/SCORPIONS), Vinny Appice (DIO, BLACK SABBATH), Richie Faulkner (JUDAS PRIEST), Mike Inez (ALICE IN CHAINS) Eddie Hermida (SUICIDE SILENCE), Arejay Hale (HALESTORM), CARLA HARVEY (BUTCHER BABIES), Chris Jericho (FOZZY), Mark Osegueda (DEATH ANGEL), Phil Demmel(MACHINE HEAD), Gary Holt (SLAYER/EXODUS), Charlie Benante (ANTHRAX), Chuck Billy (TESTAMENT), und Billy Sheehan (THE WINERY DOGS). Die Nacht hat mit Performances von Marty Friedman, Gus G, und MARTYRD begonnen.

Falls du die Chance verpasst hast, an dieser Show teilzunehmen und dir dort die exklusive Gold, Clear, und Rote Vinyl von »Metal Allegiance« zu kaufen, kannst du sie hier im Nuclear Blast Shop bestellen: http://nblast.de/ MetalAllegiance

Oder hol dir hier die digitale Version der EP »Fallen Heroes«:

http://www.nuclearblast.de/de/ label/music/band/downloads/ 3868872.metal-allegiance.html

METAL ALLEGIANCE haben kürzlich ihre Special-EP names »Fallen Heroes« veröffentlicht. Die Platte zollt den drei verstorbenen Legenden Lemmy Kilmister, David Bowie und Glenn Frey Tribut, nachdem sie nicht nur auf das Leben der Band, sondern auf die gesamte Welt unvergesslichen Einfluss hatten.

Hier könnt ihr euch die Trailer zu »Fallen Heroes« anschauen:

Trailer 1 – Alex Skolnick spricht über den Verlust der drei großen Legenden und wie sie die Songs ausgewählt haben: https://www.youtube.com/watch? v=h4owTmvmmac&index=2&list= PLB4brr7vf-P7pT4mcWuAZJ79o- 38RZ3Bx

Trailer 2 – Alissa White-Gluz spricht über ihr Cover zu ‚Life In The Fast Lane‘ von THE EAGLES: https://www.youtube.com/watch? v=N_1vaB5vOQI&index=1&list= PLB4brr7vf-P7pT4mcWuAZJ79o- 38RZ3Bx

Trailer 3 – Mark Menghi spricht darüber, welche Anlässe ihn und die Band zur Veröffentlichung der EP angeregt haben: https://www.youtube.com/watch? v=Rf79U_gL8aw&feature=youtu.be

Trailer 4 – Mark Osegueda spricht über seine Cover-Version von DAVID BOWIEs ‚Suffragette City‘: http://www.youtube.com/watch? v=zOxLYeLDjAg&feature=youtu.be

Hier findet Ihr die Tracklist von »Fallen Heroes«:

01. Iron Fist (feat. Troy Sanders)

02. Suffragette City (feat. Mark Osegueda)

03. Life In The Fast Lane (feat. Alissa White-Gluz)

Gitarre: Alex Skolnick

Bass: Mark Menghi

Schlagzeug: Mike Portnoy

Nach den Aufnahmen in den Conclave Studios in New York City wurde »Fallen Heroes« von Mark Menghi und Alex Skolnick produziert. Für den Mix der Platte war Jay Ruston in Los Angeles, CA zuständig, während Ted Jensen das Werk bei Sterling Sound New York City gemastert hat. Der ursprüngliche Entwurf des Artworks stammt von Mark Menghi und Stephen Thompson (ANTHRAX), dieser wurde später von Marcelo Vasco (SLAYER) vollendet.

