Metal Bash Open Air 2017 am 13.05.2017 in der Schießsportanlage, Neu Wulmstorf (Vorbericht)

Metal Bash Open Air 2017 am 13.05.2017 in der Schießsportanlage, Neu Wulmstorf (Vorbericht)

Festivalname: Metal Bash Open Air 2017

Bands: Blessed Hellride, Crisix, Die Bonkers, Double Crush Syndrome, Endseeker, Girlschool, Hardbone, Kneipenterroristen, Los Bastardos Finlandeses, Phantom Corporation, Stallion, Toxic Waltz

Ort: Schießsportanlage, Neu Wulmstorf

Datum: 13.05.2017

Kosten: 28,00€ VVK + Gebühren

Genre: Metal, Rock

Besucher: ca. 1000 Besucher

Veranstalter: Remedy Records (http://www.remedyrecords.de/)

Homepage: http://www.metal-bash.de/

Das Metal Bash öffnet auch in diesem Jahr wieder für einen Tag die Tore der Schießsportanlage in Neu Wulmstorf bei Hamburg, um laute Klänge durch die norddeutsche Luft zu hämmern. Remedy Records setzt dabei verstärkt auf Bands aus der Region und kombiniert daraus ein Line Up aus etablierten Acts und Newcomern. In diesem Jahr stehen abermals die Kneipenterroristen an der Spitze der Veranstaltung, kein Wunder, denn die Band steht bei Remedy Records unter Vertrag und bringt einen Tag vor dem Festival die neue Platte Schneller, Lauter, Härter heraus. Um diesen Release gebürtig zu feiern haben sich die Terroristen sicherlich was Feines für alle Fans ausgedacht.

Für 28,00€ im Vorverkauf wird jedoch noch mehr geboten. Direkt hinter dem Headliner warten Hardbone mit ihrem schweißtreibenden Rock ´n´ Roll, der nicht das erste Mal in Neu Wulmstorf zu erleben ist. Zudem haben die Jungs auch was Neues im Gepäck: freut Euch auf Tailor-Made, die bei uns sehr gut abgeschnitten hat. Girlschool, Crisix und Die Bonkers komplettieren die obere Riege. Bestätigt wurden zudem noch Blessed Hellride, Double Crush Syndrome, Endseeker, Los Bastardos Finlandeses, Phantom Corporation, Stallion und Toxic Waltz.

Durch die 15 Jahre Erfahrung ist das Festivalkonzept bestens ausgereift, das Gelände um die Schießsportanlage bestens gewählt, und bei gutem Wetter im Mai kann man sogar einen Sonnenbrand abbekommen, ich spreche aus Erfahrung. Als Festival Auftakt für eine neue Saison lohnt ein Besuch definitiv. Wer Campen möchte oder mit Wohnmobil anreist, sollte folgende Kosten noch im Kopf haben:

Camping-Ticket: 4€

Wohnmobil: 10€

Kommentare

Kommentare