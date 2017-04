Die Festivalsaison rückt unaufhaltsam näher! Das Metal Frenzy-Lineup ist komplett und euch erwarten wieder drei fette Tage auf dem härtesten Acker der Altmark. Wer sich einen kleinen Eindruck holen möchte was euch erwartet kann sich den Trailer auf Youtube anschauen.

Wer schon seine Anreise plant und noch ein Plätzchen im Auto frei hat oder gar ein Plätzchen sucht kann auch in unserer Mitfahr-Börse reinschauen. Je näher das Festival kommt desto mehr Leute schauen dort rein.

Tickets sind in Hülle und Fülle vorhanden als schlagt zu, bald ist Ostern 😉

Hier noch mal in Kurzfassung unsere diesjährigen Bands: Abort Once Around // Amorphis // Asator // Black Messiah // Bloodland // Born From Pain // Crushing Caspars // Desolated // Destruction // Evil Invaders // Firtan // Fleshgod Apocalypse // Gutalax // Heidevolk // Illdisposed // Krawallbrüder // Macbeth // Nailed To Obscurity // Nameless Disease // Rage // Sin Arrest // Stratovarius // Tankard // Tempest // The Unguided // Vader // Victorius // Virtue Concept // Visions of Atlantis // V?lkerball

weitere Event-Tipps:

– 10.06.2017: Underground Remains Open Air (Göttingen) https://www.facebook.com/UndergroundRemainsOpenAir

– 17.06.2017: Metal Frenzy Warmup (Braunschweig) https://www.facebook.com/events/259336321191731/

Kommentare

