Festivalname: Metalfest Pilsen

Bands: Airbourne, Amaranthe, Avatar, Debauchery, Double Crush Syndrome, Dr. Living Dead, Exodus, Firewind, Gotthard, Hammerfall, Ice Age, Korpiklaani, Max & Iggor Cavalera, Neonfly, Orden Ogan, Primal Fear, Septicflesh, Sepultura, Sereous Black, Sirenia, TARJA

Ort: Pilsen

Datum: 02.06.2017 – 04.06.2017

Kosten: 14 €

Besucher: ca. 15.000 erwartet

Genres: Metal, Hard Rock, Thrash Metal

Veranstalter: Pragokoncert Bohemia a.s.

Link: http://www.metalfestopenair.cz/

Für den Preis eines Kasten leckeren Pils-Bieres findet in diesem Jahr zum vierten Mal das Metalfest Pilsen statt. Neben dem an diesem Ort schon fast verbindlichen Pilsener Bier kann man im frühen Juni gute Musik genießen. Dabei setzen die Veranstalter auf eine große Varianz an musikalischen Stilen.

Am Freitag spielen mit Gotthard, Airbourne und Hammerfall tendenziell eher klassische Heavy Metal/Power Metal-Bands. Am Samstag hat man mit Ensiferum dann neben Amaranthe und Tarja + Sharon eine etwas härtere Band als Headliner platziert. Richtig aufgedreht wird dann aber erst am Sonntag, wo es dann am Abend mit Exodus, Korpiklaani und Max & Iggor Cavalera richtig knallt. Wer die ganze Running Order sehen möchte, findet sie ein Stück weiter unten.

02.06.2017 – Freitag 12:00 – 12:45 DALRIADA 13:00 – 13:50 NEONFLY 14:10 – 15:00 SIRENIA 15:20 – 16:20 FIREWIND 16:40 – 17:40 PRIMAL FEAR 18:00 – 19:10 GOTTHARD 19:40 – 21:00 AIRBOURNE 21:30 – 23:00 HAMMERFALL 03.06.2017 – Samstag

10:30 – 11:20 MY PULSE 11:35 – 12:25 FRANTIC AMBER 12:40 – 13:30 SERIOUS BLACK 13:45 – 14:35 THE UNITY 14:55 – 15:55 SEPTICFLESH 16:15 – 17:20 CITRON 17:50 – 19:10 ENSIFERUM 19:40 – 21:00 AMARANTHE 21:30 – 23:00 TARJA + SHARON 04.06.2017 – Sonntag

10:30 – 11:15 EMBRYO 11:30 – 12:15 DEBAUCHERY 12:30 – 13:20 DR. LIVING DEAD 13:35 – 14:25 DOUBLE CRUSH SYNDROME 14:40 – 15:40 ORDEN OGAN 15:55 – 16:55 AVATAR 17:25 – 18:40 EXODUS 19:10 – 20:30 KORPIKLAANI 21:00 – 23:00 MAX & IGGOR CAVALERA RETURN TO ROOTS

