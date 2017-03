MILKING THE GOATMACHINE goes black & white! Richtig gelesen, nach einer viel zu langen, von hochbezahlten Psychiatern verordneten Pause scharren die Hufe unheilvoll im Ziegenstall!

Das durch diabloschen Black Metal insperierte neue Studioalbum „Milking In Blasphemy“ wird am 31. März 2017 via NoiseArt Records veröffentlicht.

Heute präsentiert Euch die Band nun das Musikvideo der zweiten Single „Nemesis Bettina“.

Zu sehen gibt es den Streifen hier:

Bestellt »Milking In Blasphemy« jetzt digital vor und erhaltet „Farm Of Northern Darkness“ und den brandneuen Song „Nemesis Bettina“ sofort als Download:http://milkinginblasphemy.noiseart.eu/

Die Band sagt dazu:

„Ist Sie ein Fan? Ist Sie ein Stalker? Oder vielleicht eine Abgesannte Satans? Wir wissen es nicht. Fakt ist, Sie ist besessen von uns und schleicht seit Monaten um unseren Stall und summt diese Melodie. Wie geht man mit sowas um? Klar, man macht einen Song daraus.“

Das Lyric-Video zur ersten Single „Farm Of Northern Darkness“ gibt es hier zu sehen:

https://youtu.be/qkqqWDUwZF4

Bestellt Euch das Album direk hier: http://milkinginblasphemy.noiseart.eu/

Die Trailer zur Platte gibt es hier zu sehen:

Trailer #1: https://youtu.be/lFBI2_vjpv0

Trailer #2: https://youtu.be/uEsRLXjv99k

Trailer #3: https://youtu.be/bFfSzyXF0MI

Die Tracklist zu „Milking In Blasphemy“ liest sich wie folgt:

1 Farm Of Northern Darkness

2 Nemesis Bettina

3 Straw Bale Apocalypse

4 Milking In Blasphemy

5 Add The Horn Of Winter

6 Freezing Hoof

7 Goats In A Throne Room

8 Where Fat Angels Cry

9 Milk Churn Funeral

10 GoatEborgian Hunger

11 Sliden Christi

12 Wolves Upon The Cross

13 Goat Mans Child

14 Endzitze

15 G.O.A.T.M.A.C.H.I.N.E

16 In The Shedside Eclipsen

Kommentare

