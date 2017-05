Miss May I: Veröffentlichen erste Episode der »Shadows Inside« Making Of Doku

MISS MAY I haben die erste von vier Episoden der Making Of Doku ihres ungeduldig erwarteten sechsten Albums »Shadows Inside« veröffentlicht. Seht Episode 1 hier: https://youtu.be/RbVxunUaOhE

Das Album sowie die dazugehörige brandneue Merchandise-Kollektion (siehe oben), ist ab sofort unter folgendem Link vorbestellbar: http://geni.us/MMIShadowsInside

»Shadows Inside« wurde von Drew Fulk (MOTIONLESS IN WHITE, EMMURE, CROWN THE EMPIRE) und Nick Sampson (ASKING ALEXANDRIA, BORN OF OSIRIS) co-produziert. Der Mix wurde von Andrew Wade (A DAY TO REMEMBER, THE WORD ALIVE, NECK DEEP) erledigt. Das Album wird am 2. Juni 2017 über Sharptone Records erscheinen.

Die Band hat kürzlich das offizielle Musikvideo zur ersten Single ‚Lost In The Grey‘ veröffentlicht – gedreht von Ramon Boutviseth (ASKING ALEXANDRIA, VEIL OF MAYA): https://youtu.be/uY2jLCYIZg0

Der Sound und die Wut MISS MAY Is sind in den Herzen und Köpfen einer ganzen Legion Fans tief verankert. »Shadows Inside«, das neue Album der Band, ist ein Fest an Monster-Riffs und von heftigen Vocals gepeitschtes Statements, das sowohl von internen als externen Veränderungen geformt wurde. Aber keine Angst, dies ist kein Album, das eine 180° Drehung macht und voller künstlicher Emotion oder schmalziger Leere steckt. Die Band hat die Herausforderung gesucht, außerhalb ihrer Komfortzone zu arbeiten, herauszuholen, was MISS MAY I so vital macht und etwas abzuliefern, das total authentisch und roh ist.

Das energetische Quintett aus dem Herzen Amerikas, dem fruchtbaren Boden des Metalcores, ist ein integraler Teil der weltweiten Heavy-Community, lotet Grenzen aus, elektrisiert die Massen und zieht jede Person, der es begegnen, in seinen Bann.

MISS MAY I sind:

Levi Benton – Vocals

BJ Stead – Guitar

Justin Aufdemkampe – Guitar

Ryan Neff – Bass

Jerod Boys – Drums

Quelle: www.sharptonerecords.co

