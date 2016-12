Mors Principium Est: Haben neues Video am Start

Mors Principium Est veröffentlichen „Reclaim The Sun“ als ersten Song und Video von ihrem neuen Album „Embers Of A Dying World„, das am 10 Februar 2017 erscheinen wird.

Quelle: www.afm-records.de

