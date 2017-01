Mors Principium Est: Veröffentlichen die zweite Single und das Video zu „Apprentice Of Death“

Mors Principium Est veröffentlichen die zweite Single und das Video zu „Apprentice Of Death“ vom neuen Album „Embers Of A Dying World“, welches am 10. Februar erscheinen wird!

Quelle: www.afm-records.de

