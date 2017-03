Motionless In White: Veröffentlichen Single Loud (Fuck It) und Graveyard Shift erscheint am 05.05.2017

Motionless In White: Veröffentlichen Single Loud (Fuck It) und Graveyard Shift erscheint am 05.05.2017

Motionless In White haben weitere Details zu ihrem neuen Album „Graveyard Shift“ bekannt gegeben, das am 5. Mai erscheint. Da wäre zunächst einmal … ein brandneuer Song! „LOUD (Fuck It)“ heißt er, und er liegt Frontmann Chris Motionless besonders am Herzen.

„Graveyard Shift“ ist das Debütalbum von Motionless In White bei Roadrunner Records. Das letzte Album „Reincarnate“ der Gothic Metalband aus dem amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania erschien 2014 und kam u.a. auf Platz 9 der US-Charts.

Tracklisting „Graveyard Shift“:

1. Rats

2. Queen For Queen

3. Necessary Evil (Feat. Jonathan Davis)

4. Soft

5. Untouchable

6. Not My Type: Dead As F*ck 2

7. The Ladder

8. Voices

9. LOUD (F*ck It)

10. 570

11. Hourglass

12. Eternally Yours

Quelle: www.oktoberpromotion.com

