Der Re-Release von MYSTIC PROPHECYs zweitem Album „Regressus“ ist ab dem 21. April im Handel erhältlich.

Die Tracklist des Albums sieht wie folgt aus:

1. Calling From Hell

2. Eternal Flame

3. Lords Of Pain

4. Sign Of The Cross

5. Night Of The Storm

6. The Traveller (Instrumental)

7. In Your Sins

8. Forgotten Souls

9. When Demons Return

10. Regressus

11. Lost In Time

12. Mystic Prophecy

13. The Land Of The Dead

14. Fighting The World*

15. Sanctuary*

16. Lords Of Pain (Wacken Live 2004)*

17. Eternal Flame (Wacken Live 2004)*

*Bonustracks

„Regressus“ wurde von Eroc gemischt und von R.D. Liapakis produziert und gemastert. Das Originalartwork stammt von Jan Meininghaus, für den Re-Release wurde es von Jan Yrlund / Darkgrove Design überarbeitet.

Der Re-Release von MYSTIC PROPHECYs „Regressus“ wird als limitiertes und remastertes Digipak erhältlich sein und ist bereits vorbestellbar.

Kommentare

