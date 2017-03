Mystic Prophecy: Kündigen weiteren Re-Release an

MYSTIC PROPHECY werden euch ihr zweites Album „Regressus“ erneut veröffentlichen! Es wird am 21. April 2017 bei Massacre Records erscheinen.

Das Album wurde remastered und wird als limitiertes Digipak mit Bonustracks erhältlich sein!

Der Song „Lords Of Pain“ steht hier als Stream zur Verfügung: https://youtu.be/dKCaMHvyRes

„Regressus“ wurde von Eroc in der Mastering Ranch gemischt und von R.D. Liapakis in den Prophecy Studios produziert und gemastert. Das Originalartwork stammt von Jan Meininghaus, für den Re-Release wurde es von Jan Yrlund / Darkgrove Design überarbeitet.

In ausgewählten Onlineshops kann man das Album bereits vorbestellen.

MYSTIC PROPHECY Live

18.03.2017 CH Münchenbuchsee – Saal- und Freizeitanlage (Metal And Rocknight 2017)

04.06.2017 DE Ravensburg – Festzelt

07.10.2017 DE Gießen – Hessenhalle (Metal Crash Fesival)

Quelle: www.carrycoal.de

