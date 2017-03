Mit ihren Rocksongs, die Erinnerungen an Led Zeppelin und Soundgarden ebenso wachrufen wie an Wolfmother, The Black Crowes oder Nirvana, gleichzeitig aber ein unverwechselbares und modernes Trademark besitzen, haben sich Navarone in den zurückliegenden Jahren zu eine der stärksten Rockbands Europas entwickelt.

Die deutschen Termine der „Oscillation Tour 2017“ starten nächsten Mittwoch.

NAVARONE – Oscillation Tour

22.03.2017 Köln, Underground

23.03.2017 Düsseldorf, Tube

24.03.2017 Dortmund, FZW Club

30.03.2017 Berlin, Sage Club

31.03.2017 Hamburg, Pooca Bar

08.04.2017 Münster, Rare Guitar

Quelle: www.oktoberpromotion.com

