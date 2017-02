Necromancing The Stone: Verzaubern ihre Fans am Valentinstag mit neuem Video zu „Bleed for the Night“

Um den Valentinstag gebührend zu feiern, veröffentlichen Necromancing the Stone – bestehend aus aktuellen/ehemaligen Mitgliedern von Arsis (James Malone, Gitarre), The Absence (Jeramie Kling, Drums), The Black Dahlia Murder (Ryan „Bart“ Williams, Bass) und Brimstone Coven (Gitarrist Justin Wood und Sänger „Big“ John Williams) – ein neues Video für den Song „Bleed for the Night“, aus ihrem letzten Album, Jewel Of The Vile. Aufgenommen wurde es letztes Jahr auf ihrer Tour mit Battlecross und Allegaeon. „Bleed for the Night“ wird die Fans mit seinem epischen Gesang, gigantischen Riffs und den alles zermalmenden Rhythmen verzaubern. Das Video gibt es hier zu sehen (gedreht und geschnitten von Allegaeon’s Greg Burgess): https://www.youtube.com/watch? v=-y0a6gTsqJM

Necromancing the Stone kommentieren: „Das richtet sich an euch alle: bitte vergesst nicht an diesem heutigen Valentinstag, dass wenn ihr etwas zu sehr liebt, es sterben könnte. Dann, eine Tages, erlernt ihr einen mächtigen Wiederbelebungszauber und könnt es zurück ins Leben holen, aber es könnte euch hassen. Das ist jedoch eine andere Geschichte. Wir hoffen euch gefällt das Video – ein großes Dankeschön geht an Greg von Allegaeon für die Erstellung des Videos.“

Ab nächster Woche sind Necromancing the Stone zusammen mit ihren Label-Mates von Whitechapel, Cattle Decapitation, Goatwhore, und Allegaeon in den USA unterwegs auf der 35-Jahre Metal Blade Records Jubiläumstour!

Necromancing the Stone

Celebrating Metal Blade Records‘ 35th anniversary

mit Whitechapel, Cattle Decapitation, Goatwhore, Allegaeon

Feb. 22 – Boston, MA – Brighton Music Hall

Feb. 23 – Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts *

Feb. 24 – Silver Spring, MD – The Fillmore

Feb. 25 – New York, NY – Irving Plaza *

Feb. 26 – Cleveland, OH – House of Blues

Feb. 27 – Grand Rapids, MI – The Stache

Feb. 28 – Detroit, MI – St. Andrew’s Hall

Mar. 1 – Indianapolis, IN – Deluxe @ Old National Centre

Mar. 2 – Cincinnati, OH – Bogart’s

Mar. 3 – Louisville, KY – Mercury Ballroom *

Mar. 4 – Chicago, IL – House of Blues

Mar. 5 – Kansas City, MO – Riot Room

Mar. 6 – Denver, CO – Summit Music Hall *

Mar. 7 – Las Vegas, NV – Dive Bar **

Mar. 8 – Los Angeles, CA – Belasco Theater

Mar. 9 – San Diego, CA – House of Blues

Mar. 10 – San Francisco, CA – The Fillmore

Mar. 11 – Sacramento, CA – Ace of Spades

Mar. 12 – Tucson, AZ – The Rock **

Mar. 14 – Houston, TX – House of Blues

Mar. 15 – Dallas, TX – House of Blues

Mar. 16 – New Orleans, LA – House of Blues *

*=no Goatwhore

**= no Whitechapel

Wenn man labbrigen Setzenkasten-„Metal“ voller Breakdowns als Krankheit ansieht, naht Heilung in Gestalt von NECROMANCING THE STONE. Mit ihrem neuen Album ‚Jewel Of The Vile‚ versetzen sie den Hörer in eine Welt voller fantastischer Geschichten wie aus Fantasy-Büchern oder Rollenspielen wie Dungeons & Dragons. Vom passend betitelten „Crusher“ an nehmen euch NECROMANCING THE STONE in Beschlag. True-Metal-Fans, seht euch nicht weiter um als nach diesem Album: ‚Jewel Of The Vile‚ ist die vertonte Rettung vor dem Mainstream! Das Album kann hier bestellt werden: metalblade.com/ necromancingthestone

Necromancing the Stone:

„Big“ John Williams – vocals

James Malone – guitars

Justin Wood – guitars

Ryan Williams – bass

Jeramie Kling – drums



Quelle: www.metalblade.com

